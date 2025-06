Reprodução Capital paulista terá queda acentuada de temperatura





Uma intensa massa de ar polar que derrubou as temperaturas no Sul do país nesta semana agora avança com força para a região Sudeste, trazendo um frio extremo que deve marcar a sexta-feira (13) como o dia mais gelado do ano em muitas cidades, inclusive na capital paulista, onde a mínima prevista é de 8 °C.

A virada no tempo começa já nesta quarta-feira (12), de acordo com o Clima Tempo, quando as temperaturas começam a despencar em São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão aponta máximas abaixo dos 15 °C em diversas áreas. Em Campos de Cunha (SP), os termômetros não devem passar dos 10 °C. Em cidades como Apiaí (SP), Teresópolis (RJ) e Nova Petrópolis (RJ), a máxima prevista é de 12 °C.

Na capital paulista, a previsão para quinta-feira é de apenas 16 °C de máxima. Já o amanhecer de sexta promete bater recorde: com mínima de 8 °C, pode ser o dia mais frio de 2025 até agora. A última vez que a cidade registrou uma temperatura parecida foi em 30 de maio, com 9,6 °C.

Em áreas mais altas do Vale do Paraíba, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, os termômetros podem marcar até -2 °C, com risco de geada. Cidades como Campos do Jordão e Campos de Cunha também devem amanhecer com temperaturas entre 2 °C e 4 °C.

O frio também se espalha pelo Rio de Janeiro. Em Petrópolis, Nova Friburgo e Valença, a mínima prevista é de 8 °C, enquanto nas áreas mais elevadas do Centro Fluminense os termômetros devem registrar 7 °C.

Minas Gerais também está em alerta. A região Sul do estado pode enfrentar geadas com mínimas abaixo de 5 °C. Céu limpo e ventos fracos aumentam o risco de congelamento da superfície.

Se confirmado o frio na capital paulista, este será apenas o segundo dia do ano com temperaturas abaixo de 10 °C. Ao contrário do ano passado, quando o frio intenso só apareceu em agosto, em 2025 ele chegou mais cedo e tem se prolongado desde o fim de maio.