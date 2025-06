Reprodução/Instagram Influenciadora foi agredida durante briga em festa





Uma influenciadora do Piauí, conhecida nas redes sociais como "Barbie", se envolveu em briga durante uma festa na madrugada do último domingo (1º), em Teresina. A jovem teve cortes no rosto e dois dedos quebrados após confusão generalizada.

Segundo o portal local GP1 , Isabelly teria feito um comentário direcionado à filha da atual companheira de seu ex-marido, que não gostou e começou a briga. Relatos apontam que a confusão foi generalizada e a influencer acabou agredida por cerca de seis mulheres.

A jovem teve cortes profundos no rosto após ser atingida por latas de cerveja, e vai precisar passar por cirurgia por conta da lesão no dedo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Pedido por cirurgia

Reprodução/Instagram Isabelly compartilhou apelo nas redes sociais





Na rede social, a influenciadora compartilhou imagens dos cortes causados pela briga e fez um apelo ao HUT para a realização da cirurgia na mão.

Na publicação para os cerca de 127 mil seguidores, Isabelly diz que sua "saúde está em risco", e que "precisa ser ouvida".

"Fui informada que preciso passar por uma cirurgia urgente, com risco real de perder os movimentos e até o próprio dedo. Hoje me comunicaram que 'não há previsão de cirurgia', enquanto meu dedo já dá sinais claros de necrose" , afirmou a influenciadora.

Na sequência, ela relatou ter ouvido comentários dentro do próprio hospital que a fizeram se sentir "invisível, julgada".

No apelo, a jovem pede que a situação seja compartilhada nas redes sociais para pressionar as autoridades e garantir que o direito à saúde seja respeitado.





Nota do hospital

Em resposta a uma publicação que relata o caso, o Hospital de Urgência de Teresina disse que a cirurgia vai acontecer nesta quarta (03).

"A direção do HUT informa que a cirurgia da paciente está agendada para amanhã, quarta-feira. A direção esclarece ainda que ela está ciente e que foi informada pela gerência de ortopedia. Ela está internada, medicada e recebendo toda a assistência necessária" , comentou a unidade de saúde, na manhã de terça-feira (03).

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí para saber se o caso está sendo investigado. A reportagem será atualizada assim que tivermos uma resposta.