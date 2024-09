Reprodução A aeronave estava sendo pilotada por um médico neurocirurgião

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (8) no bairro Lourival Parente, zona urbana de Teresina , capital do Piauí. A aeronave atingiu um ponto de ônibus e deixou duas pessoas feridas .

De acordo com as informações do G1, a aeronave bateu em uma van e em uma moto. Quem pilotava o avião era o médico neurocirurgião Jacinto Lay. Ele estava sozinho na aeronave.

Os feridos foram socorridos às pressas e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina, com ao menos uma delas com ferimentos graves. As vítimas não foram identificadas.

Segundo as informações do Terra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu informações da queda por volta das 8h30.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os moradores da região mostram o momento em que o avião tenta pousar em uma área de mata. Em determinado momento, é possível ver a aeronave voando baixo e vozes ao fundo dizendo: "Está caindo. Eita, está caindo as peças".









Nota da FAB

As Força Aérea Brasileira (FAB) informou, em nota, que o Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) está averiguando o caso.

"A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", afirma a nota.

