Áreas de instabilidade continuam avançando pelo Brasil e devem provocar pancadas de chuva em várias regiões nesta semana. Há risco de temporais, principalmente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte.

No Sul, a chuva atinge o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No sul gaúcho, o tempo continua firme, mas o frio persiste, com chance de geada em algumas cidades.



No Sudeste, o tempo muda e pode chover forte no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. A serra do Rio de Janeiro também pode ter pancadas. Já nas áreas litorâneas do RJ e do Espírito Santo, a chuva deve ser mais fraca e isolada.



No Centro-Oeste, a previsão é de chuva forte em várias partes de Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e de Goiás. Em áreas próximas da divisa com SP e MG, os temporais podem ser mais intensos.



No Nordeste, o tempo segue abafado e úmido na faixa litorânea, entre a Bahia e o Ceará. Nessas regiões pode chover forte em alguns momentos. No interior, o tempo continua seco e quente, com baixa umidade do ar.



Já no Norte, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas. Pode chover forte no Amazonas, em Roraima e no Amapá. Em outras áreas, como o Pará, a chuva será mais passageira. Algumas regiões seguem sem previsão de chuva.