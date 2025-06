Reprodução Tijana Radonjic, que estava de férias em Montenegro, mas é natural da Sérvia, caiu de uma altura de mais de 50 metros





Uma jovem de 19 anos morreu após se soltar do equipamento de parapente e despencar no mar em Montenegro, em um trágico acidente registrado em vídeo. As informações são do NY Post.

Tijana Radonjic, que estava de férias em Montenegro, mas é natural da Sérvia, caiu de uma altura de mais de 50 metros no Mar Adriático, na cidade de Budva, na última quarta-feira, segundo o portal local Republikka.

Ainda não está claro o que levou Tijana a começar a se soltar do equipamento nem em que momento do voo o acidente ocorreu.

Imagens chocantes divulgadas pela imprensa local mostram a jovem, visivelmente em pânico, tentando arrancar o colete salva-vidas e abrir os cintos de segurança segundos antes da queda.

O vídeo mostra Tijana, vestindo um biquíni, conseguindo soltar o cinto da cintura e tentando se desvencilhar completamente, até que ela se solta, cai de cabeça para baixo e desaparece da imagem.

Relatos apontam que ela pode ter sofrido um ataque de pânico.

Testemunhas disseram ter ouvido a jovem gritar, desesperada:

“Me coloquem no chão” , pouco antes da queda. O corpo de Tijana foi retirado do mar, já sem vida.

De acordo com o portal Kuirr, a jovem aceitou o voo após um funcionário da empresa de parapente oferecer um passeio gratuito na praia.

“Estamos todos em choque após o acidente… Não sei exatamente o que aconteceu”, afirmou Mirko Krdzic, dono da empresa responsável pelo voo, em entrevista.





“Ela não demonstrou nenhum medo de voar. Passou por um treinamento antes do voo, depois ocorreu a tragédia. Inspeções técnicas estão sendo realizadas em todos os equipamentos e aguardamos os resultados da autópsia”, acrescentou.

As autoridades seguem investigando o caso.