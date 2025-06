Reprodução/via Yahoo! News Entre os setores impactados estão o varejo, farmacêutico, alimentação, transporte, tecnologia, saúde e manufatura. Algumas das companhias envolvidas são nomes de peso como Walmart

Demissões em massa devem marcar o mês de juho nos Estados Unidos. Mais de 150 empresas norte-americanas comunicaram que iniciarão os cortes ao longo deste mês, superando as cerca de 130 que demitiram funcionários em maio, segundo dados obtidos pelo site Newsweek com base nos registros do WARNTracker.com . Os avisos foram emitidos conforme exige a Lei de Notificação de Ajuste e Retreinamento de Trabalhadores (WARN), que obriga empresas a notificarem previamente os trabalhadores afetados.

Entre os setores impactados estão o varejo, farmacêutico, alimentação, transporte, tecnologia, saúde e manufatura. Os cortes variam desde pequenas demissões até reestruturações significativas. Algumas das companhias envolvidas são nomes de peso como FedEx, Pfizer, Walmart, McDonald’s, Chevron, Whirlpool, Kaiser Permanente e JP Morgan Chase.

A lista de empregadores inclui ainda a rede de farmácias Rite Aid, a companhia aérea Air Wisconsin, a fabricante de veículos recreativos Winnebago, a plataforma de testes genéticos 23andMe, além de instituições de ensino e centros médicos espalhados por diversos estados norte-americados.

O que tem causados as demissões

Especialistas ouvidos pela Newsweek apontam que os cortes não são necessariamente reflexo direto de uma crise econômica, mas sim de uma lógica empresarial voltada à maximização dos lucros. “Estamos assistindo a planos de saúde e agências governamentais cortarem empregos enquanto alegam reestruturação. Isso é simplesmente um código para cortar pessoas e custos”, afirmou o consultor de recursos humanos Bryan Driscoll.

O cenário é reforçado por Alex Beene, instrutor de educação financeira da Universidade do Tennessee, que destacou uma tendência de reconfiguração no setor público e entre seguradoras. “É uma história de dois tipos diferentes de demissões. Entidades do governo federal estão passando por uma reestruturação drástica após a chegada de uma nova administração, o que significa que alguns cargos serão eliminados ou combinados com outras funções para atender aos padrões de eficiência”, explicou.

“Ao mesmo tempo, também estamos vendo as seguradoras de saúde reduzindo seus quadros de funcionários. O aumento das despesas médicas, aliado à maior frequência de utilização da cobertura por parte dos segurados, está levando algumas seguradoras a cortar empregos para liberar dinheiro diante da queda nas receitas”, acrescentou Beene.

Por outro lado, James Hohman, diretor de política fiscal do Centro Mackinac de Políticas Públicas, avaliou que os EUA continuam enriquecendo de forma geral, mas com um descompasso entre os setores. “Hoje, motoristas e farmacêuticos ganham mais que muitos operários industriais. Há o dobro de motoristas do que metalúrgicos, e dirigir paga mais”, apontou.

“Os setores de serviços em geral pagam mais do que a indústria nos Estados Unidos atualmente. Os Estados Unidos estão ficando mais ricos; os ricos estão ficando mais ricos, e os pobres estão ficando mais ricos. Os Estados Unidos têm mais famílias que estão ganhando mais na última geração; a globalização faz parte disso”, destacou.

Diante desse cenário, a expectativa é é que os cortes continuem nos próximos meses. A decisão recente do presidente Donald Trump de adiar a imposição de novas tarifas planejadas em 50% sobre o comércio com a União Europeia de junho para 9 de julho pode trazer algum fôlego a empresas exportadoras, mas os impactos ainda são incertos.

