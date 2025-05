Reprodução Equipes trabalham no resgate do homem preso na árvore









Um homem de 40 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com o apoio da Polícia Militar, depois de ficar com a cabeça presa no tronco de uma árvore, no centro de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Veja vídeo abaixo.

O caso ocorreu no final de abril e muitos populares que passavam pelo local registraram as imagens e publicaram nas redes sociais.

Segundo os agentes que participaram do resgate, o homem não sofreu ferimentos graves, mas devido ao seu estado de embriaguez, ele foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber atendimento médico.

Depois de resgatado, ele não soube explicar como foi parar naquela situação.

Ainda de acordo com os policiais, aquela teria sido a terceira vez, no mesmo dia, que eles haviam sido acionados para atender o mesmo cidadão. Mas não revelaram quais as duas ocorrências anteriores.

Veja imagens do trabalho de resgate.