Agência Brasil Junho é marcado pela presença de frentes frias





O mês de maio se despediu com uma intensa frente fria e uma massa de ar polar que causaram chuvas fortes no Sul, com ventos intensos e uma queda pronunciada das temperaturas da região até o Sudeste e o Centro-Oeste.

Para o começo de junho, a previsão do Climatempo é de uma maior quantidade de dias frios no Centro-Sul do Brasil, principalmente em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Um avanço de novas frentes frias devem causar chuvas significativas até a altura do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, vindas do sul, segundo previsões do "Meteored".

O mês é considerado um dos mais frios nestas regiões do país, marcado pelo solstício de inverno no Hemisfério Sul, que vai acontecer no dia 20 de junho, às 23h42 pelo horário de Brasília.

A diminuição do número de horas de sol, que é marcante no Sul, em parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, é um dos fatores que ajuda a reduzir e a manter o ar frio no período noturno nesta época do ano.

Temperaturas

Pexels Presença de geadas em junho deve ser maior do que em maio





Em parte do país, junho terá temperaturas um pouco acima da média. No Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste, a época é marcada por tardes quentes, devido a diminuição da chuva e nebulosidade.

Em outras regiões as temperaturas tendem a ficar um pouco abaixo da média, como no Sul e nos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Os eventos de geada em junho de 2025 são muito mais prováveis do que no ano passado, aponta o Climatempo.

Na segunda semana do mês, estão previstas as chegadas de novas frentes frias para o Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste. A ausência de nebulosidade, tanto durante o dia quanto à noite, provoca um fenômeno típico desta época do ano: a grande amplitude térmica. Isso ocorre quando há uma diferença de pelo menos 15°C entre a temperatura mínima e a máxima no mesmo dia.

No centro-norte do país, no entanto, vai ser possível observar uma tendência de calor mais intenso do que o normal, com temperaturas acima da média em boa parte das regiões Nordeste e Norte do país.

Chuvas

Junho também é parte do período normal de seca no Brasil. Além das poucas chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste, áreas da região Norte também devem diminuir a intensidade de precipitações.





Na costa leste do Nordeste, o Climatempo prevê vários episódios de chuva forte, principalmente entre Natal e o sul da Bahia.

Embora alguns eventos de chuva forte ainda devam acontecer no norte do Maranhão e do Pará, no Amapá, em Roraima e na parte norte/noroeste do Amazonas a tendência é de que o volume total de chuva em junho fique abaixo da média nessas regiões.