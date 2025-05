Agência Brasil Atuação de ar polar derruba temperaturas em grande parte do Brasil





Está prevista a chegada de uma forte massa de ar polar para o Centro-Sul do país nesta quinta-feira (29), que derruba as temperaturas nas áreas que vão da região Sul até o Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo para declínio da temperatura em grande parte do país.

O alerta prevê uma queda de temperatura maior que 5ºC no Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-sul de Mato Grosso, além de Rondônia, Acre e sul do Amazonas, segundo o Climatempo.

Na cidade de São Paulo, a mínima prevista é de 12ºC, enquanto pode chegar a 7ºC em Porto Alegre (RS) e impressionantes 3ºC em Curitiba (PR).

No Norte, estados como Amazonas, Roraima e Amapá seguem com tempo instável, com riscos de fortes temporais. Veja a previsão em cada região.

Sul

De acordo com o Climatempo, uma frente fria avança do Sul para o Sudeste, mas o tempo segue instável entre o oeste, centro-sul de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul. A região metropolitana de Porto Alegre e o litoral norte do RS estão em alerta de tempestades.

Nas demais áreas, o tempo fica firme, inclusive no norte de Santa Catarina e em todo o Paraná. O avanço da massa de ar polar sobre a região pode derrubar ainda mas temperaturas, com previsão de neve na Serra Gaúcha e Catarinense e geada no oeste do RS e extremo oeste do Paraná.

Além do alerta de perigo para declínio de temperatura feito pelo Inmet, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão com o mesmo alerta para ventos costeiros. As rajadas podem chegar a 100 km/h no litoral norte. Há risco de ressaca entre Chuí (RS) e Florianópolis (SC), com ondas entre 2,5 e 4 metros.

Sudeste

Agência Brasil Frio se intensifica no Rio de Janeiro





No Sudeste, a frente fria chega ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais à noite, levando pancadas de chuva, mas sem grandes acumulados. Em São Paulo o ar polar avança e derruba ainda mais as temperaturas. O frio pode bater recorde no sul e oeste do estado, com temperaturas abaixo dos 12ºC.

Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no leste de SP e sul do RJ, podendo chegar a 70 km/h na região central do Rio. A capital fluminense tem mínimas de 19ºC.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a chuva perde força com a passagem da frente fria. A massa de ar polar avança sobre Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso e Goiás, derrubando as temperaturas. O frio será intenso, com chance de recordes de frio em Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT), com manhãs entre 6°C e 13°C.

Há previsão de geada no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, aponta o Climatempo. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer no centro de Mato Grosso e sul de Goiás.

Nordeste

No Nordeste, a chuva se intensifica na faixa leste, que vai desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Há alerta de perigo potencial para acumulados de chuva no litoral sul da Bahia. Nas demais áreas litorâneas, as pancadas serão moderadas a fortes.





A chuva também atinge os litorais do Maranhão e do Piauí. No interior, o tempo segue seco, especialmente na Bahia, sul do Maranhão e centro-sul do Piauí, onde a umidade fica abaixo dos 30%. Salvador (BA) terá mínima de 23ºC, temperatura parecida com as demais capitais da região.

Norte

No Norte, o ar frio mantém as temperaturas mais baixas em parte de Rondônia. Já Amazonas, Roraima e Amapá seguem com tempo instável e chuva forte ao longo do dia, segundo o Climatempo.

Há alerta para temporais no oeste do Amazonas, oeste do Acre, centro-oeste do Amazonas e norte do Amapá. Nas demais áreas, o sol predomina, com chance de pancadas isoladas.