Divulgação Abrigo montado pela Defesa Civil





Diante da previsão de temperaturas abaixo dos 10 °C na capital paulista, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Defesa Civil , acionou uma operação especial para proteger pessoas em situação de rua. Um abrigo emergencial foi montado na estação Pedro II do Metrô, na Linha 3-Vermelha, como parte da ação Abrigo Solidário.

A medida busca minimizar os impactos da primeira onda de frio de 2025, que pode levar os termômetros a até 5°C nas regiões de Itapeva e Vale do Ribeira.

O atendimento no abrigo começa às 19h desta quinta-feira (29) e segue até às 8h de domingo (1º). A estrutura oferece 100 vagas, com direito a pernoite, cobertores, roupas doadas pelo Fundo Social de São Paulo e jantar fornecido pelo programa Bom Prato.

Pela manhã, os acolhidos recebem um tíquete para tomar café na unidade do Bom Prato da Rua 25 de Março. O espaço acolhe homens, mulheres, famílias e também seus animais de estimação, que contarão com ração e espaço adequado.

A ação tem apoio da Prefeitura de São Paulo, que disponibilizará uma ambulância para atendimento permanente no local e banheiros químicos para os acolhidos. Além da capital, a Defesa Civil e o Fundo Social poderão estender a distribuição de cobertores e itens essenciais a outros municípios paulistas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, a frente fria chega na quinta-feira (29) trazendo aumento de nuvens, chuvas leves e queda acentuada nas temperaturas. É esperado o fenômeno conhecido como "mínima invertida", quando o frio mais intenso ocorre durante a tarde e a noite, e não nas primeiras horas do dia.

A sexta-feira (30) deve ser o dia mais gelado do ano até agora, com temperaturas abaixo dos 10°C na Grande São Paulo e em várias cidades do interior. As mínimas podem chegar a 5°C no Vale do Ribeira e na região de Itapeva, e 6°C em localidades como Marília, Bauru, Araraquara e Presidente Prudente.

Outras regiões, como Ribeirão Preto, Franca, Araçatuba e Sorocaba, devem registrar 7°C, enquanto o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo podem ter 9°C. Na Serra da Mantiqueira, a previsão é de 8°C, e no Litoral Norte e Baixada Santista, as mínimas ficam em torno de 15°C.





O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, reforça a importância da mobilização: “Com a chegada da onda de frio, nosso objetivo é garantir acolhimento e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade”.

Durante este período de frio intenso, as autoridades recomendam atenção redobrada com crianças, idosos, animais e pessoas em situação de rua. A população também pode ajudar compartilhando informações e doando roupas e cobertores.