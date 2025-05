Reprodução Trecho da Rua dos Protestantes, conhecida como região da Cracolândia, totalmente vazia









A Rua dos Protestantes, principal ponto de venda e consumo de drogas a céu aberto do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia, amanheceu vazia nesta terça-feira (13), apenas com viaturas da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Não há sinal dos usuários de drogas que costumam circular naquela área.

Comerciantes das proximidades afirmam que a redução do fluxo de dependentes ocorreu nas últimas duas semanas, mas desde sábado o esvaziamento ficou mais evidente.

Mudanças de localização do fluxo de usuários são comuns no centro da capital paulista, mas, dessa vez, não há registro de aglomerações em outras regiões daquele entorno.

Prefeito está surpreso

Questionada pelo Portal iG sobre a participação do poder público municipal no esvaziamento da cracolândia, a prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Comunicação,, enviou áudio de uma entrevista dada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), na manhã desta terça, na qual ele diz que o esvaziamento total nesta terça surpreendeu.

Segundo ele, a prefeitura intensificou ações no local nos últimos anos, com ampliação da presença das Polícias Militar e Civil, das equipes de assistência social e de saúde do município, o que gradativamente foi reduzindo o número de usuários.

No entanto, em relação à situação atual, ele diz que a prefeitura está tentando entender o movimento na Rua dos Protestantes e que o problema ainda não está resolvido.

Nunes acreditaque ações recentes do Governo de Estado e da Prefeitura na Favela do Moinho para desmobilizar o tráfico de drogas naquela área pode ter colaborado com o deslocamento dos usuários da Cracolândia.

Moinho

Na última semana de abril, o governo do Estado de São Paulo iniciou a transferência das primeiras famílias da Favela do Moinho , localizada no centro de São Paulo. A comunidade, que se encontra entre linhas de trem e em uma área com alto risco de incêndios e alagamentos, abriga atualmente 821 famílias.

A retirada das famílias tem provocado vários protestos nos últimos dias.

A Favela do Moinho está localizada em um espaço murado, com apenas uma entrada e, de acordo com as autoridades, é um bunker do tráfico de drogas que abastece a região da Cracolândia.

“Na ação da Polícia Civil com o Ministério Público e da Polícia Militar, foi preso o Léo do Moinho, que é o grande traficante daquela região”, apontou o prefeito. “Com o abafamento das operações do tráfico de drogas, evidentemente, sem a droga presente, você tem uma facilidade maior de convencer as pessoas a irem para tratamento”, completou.

Segundo ele, somente nesta segunda-feira (12), 60 pessoas procuraram voluntariamente os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs).

Nunes também disse que a prefeitura vai ficar atenta ao local e à movimentação dos usuários de drogas.

“A gente já tem pré-informações de que existe uma movimentação para um outro local. (...) Mas nós estamos caminhando para poder resolver essa situação. A gente tem que, durante alguns dias, ainda manter a sobrevigilância (...) O governador Tarcísio [de Freitas/ Republicanos] e eu colocamos uma coisa como meta: nós vamos todo dia trabalhar para fazer enfrentamento àquela situação; tanto do ponto de vista criminal, prender traficante, como do ponto de vista de saúde e assistência social, de dar tratamento para as pessoas”, finalizou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

Truculência

Já a a Craco Resiste, movimento social contra a violência policial na Cracolândia, critica a prefeitura por atos truculentos praticados na região, contra usuários de drogas.

Em nota enviada ao Portal iG, o movimento alega que “a Prefeitura de São Paulo passou a adotar, nos últimos dias, a política de dispersar na pancada os grupos de pessoas em situação de rua e que consomem drogas na região da Cracolândia, centro da cidade. Foi essa ação que provocou o esvaziamento do fluxo que estava concentrado na Rua dos Protestantes”, afirma.

“A gestão do prefeito Ricardo Nunes, em parceria com o governo de Tarcísio de Freitas, tem trabalhado para deixar as pessoas em uma situação limite. Há grandes dificuldades de acesso à água, revistas vexatórias e humilhações cotidianas, o que esfrangalha as condições emocionais das pessoas em desproteção social e propicia o contexto para violência. O que está acontecendo nas ruas do centro de São Paulo chama-se tortura. Tortura a céu aberto, protagonizada pelo poder público e custeada por toda a população", denuncia.

Finalizando, a nota da Craco Resiste defende a adoção de medidas que possibilitem a garantia de direitos básicos a todas as pessoas da cidade - com acesso à moradia, saúde, alimentação, higiene e lazer.

“Só assim vamos deixar de fazer guerra às pessoas e buscar realmente uma solução para o centro de São Paulo”, conclui.

Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi questionada pela reportagem a respeito das ações realizadas no local.

Em nota ao Portal iG, a SSP/SP afirmou que “a Polícia Civil realiza investigações constantes na Cracolândia, que têm resultado na apreensão de entorpecentes e na identificação de integrantes de organizações criminosas. Já a Polícia Militar mantém o policiamento ostensivo com reforço de efetivo e emprego de equipes especializadas, atuando em pontos estratégicos”.

Segundo ainda a SSP/SP, no primeiro trimestre deste ano, as forças de segurança, que têm atuado de forma integrada, buscando atacar o ecossistema do crime organizado na região, apreenderam 600 quilos de entorpecentes na região central.

“As medidas de segurança são executadas em conjunto com ações da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social, com ampliação do número de leitos para tratamento e acolhimento de dependentes químicos que buscam ajuda. Mais de 30 mil atendimentos já foram realizados no Hub de Cuidados e em casas terapêuticas desde 2023”, aponta no comunicado.

E prossegue: “novos serviços foram implantados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e mais de 695 leitos foram instalados para atendimento exclusivo de pacientes atendidos no HUB. Esse conjunto de ações permitiu a diminuição crescente do número de dependentes químicos na região e a requalificação de vias que antes eram tomadas pelo fluxo”.

A respeito das denúncias de truculência das polícias contra os usuários de drogas da Cracolândia, feitas pela Craco Resiste, a SSP/SP afirma que as forças de segurança do Estado são instituições legalistas e não compactuam com excessos ou desvios de conduta de seus agentes.

"Qualquer denúncia sobre a conduta dos policiais envolvidos nas ações na região pode ser formalizada junto às corregedorias das polícias Civil e Militar, a fim de que os fatos sejam devidamente investigados", finaliza.