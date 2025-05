Reprodução/X Cobra que atacou agente foi devolvida à natureza





Um vídeo surpreendente que circula nas redes sociais mostra uma cobra sucuri dando um bote na mão de um agente da Defesa Civil, após ele tentar tirá-la da água de uma represa. A serpente de aproximadamente três metros de comprimento foi resgatada próxima a uma casa na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul de Tocantins, no último sábado (10).

A Defesa Civil municipal foi chamada para a ocorrência. Durante o resgate, o animal acabou mordendo de raspão um dos agentes. Confira o momento do ataque:

O BOTE DA SUCURI. Uma sucuri de cerca de 3 metros deu o bote em um agente da Defesa Civil, enquanto era resgatada, no último sábado, 10, em uma pequena represa na área urbana de Formoso do Araguaia, sul do Tocantins. A serpente não é venenosa, mas deu trabalho para ser capturada.… pic.twitter.com/w4SlkU8T1B — Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) May 13, 2025





A sucuri não é uma serpente venenosa e, apesar do susto, foi devolvida em segurança à natureza em um outro local.

Resgate da cobra

A Defesa Civil informou que foi até o local no sábado (10), após ser acionada por uma moradora que afirmou ter avistado uma sucuri em uma pequena represa do córrego Curica, localizada a apenas cinco metros de sua residência.

Durante o resgate, o agente, identificado como Gilmar Mendes da Silva, tentou levantar a cobra para auxiliar na retirada e acabou levando uma mordida de raspão. Ele conseguiu tirar a mão antes que a cobra completasse a mordida.





A espécie sucuri é encontrada em rios e lagos da América do Sul e ganhou fama após o filme "Anaconda". São serpentes sem venenos, mas com poderosa mordida que atordoa a presa.

O animal pode chegar a oito metros de comprimento, embora a média seja de quatro metros. Em condições normais, a sucuri pode viver por até 30 anos.