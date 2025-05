Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP Polícia busca oito criminosos após invasão a edifício residencial no centro de São Paulo





Oito criminosos invadiram um edifício residencial, no bairro de Higienópolis, área central de São Paulo, nesta terça-feira (13).

Segundo relatos, os suspeitos renderam moradores e roubaram pertences durante a ação.

A Polícia Militar(PM) realiza buscas pelos criminosos.

O crime ocorreu durante a tarde, com os invasores dominando vítimas no interior do condomínio.

Testemunhas acionaram a PM, que chegou ao local, mas os criminosos já haviam fugido. Nenhum ferido foi registrado.





Em nota enviado ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública(SSP) informou que o caso foi encaminhado à 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), unidade responsável por investigar delitos de maior complexidade na capital paulista.

Ainda não há detalhes sobre os objetos subtraídos ou a identidade dos suspeitos.