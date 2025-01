Reprodução X Ruas de Ipatinga após madrugada de 80mm de chuva

As chuvas intensas registradas na madrugada deste domingo (12) causaram o desabamento de várias casas em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais, resultando na morte de pelo menos nove pessoas em Ipatinga, sendo duas crianças, e uma em Santana do Paraíso.

Em coletiva de imprensa na tarde deste domingo (12), o prefeito da cidade, Gustavo Nunes (PL), informou que há um ferido e uma pessoa desaparecida. Há também no momento 150 pessoas desalojadas, que serão encaminhadas ao Estádio Municipal João Lamego Netto (Ipatingão).

No estádio também será possível a entrega de doações às famílias impactadas. "Estamos precisando de água mineral, de alimentos, de produtos de higiene, de limpeza", pediu o prefeito.

Nunes informou ainda que na segunda-feira (13), será publicado um decreto para o pagamento de um depósito no valor de um salário mínimo para os desalojados que tiveram "fortes impactos com essa chuva, que perderam suas casas, seus itens materias". Haverá critério de avaliação para os beneficiários.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas estão desaparecidas, elas estavam em uma das residências que desabaram, onde moravam cinco pessoas. Os corpos de duas vítimas já foram encontrados.

Além do desabamento que causou a morte das cinco pessoas, houve outros três desabamentos de casas em diferentes áreas da cidade. Em uma das tragédias, uma criança de 8 anos perdeu a vida, e em outro desabamento, uma mulher de 70 anos também morreu.

Preliminarmente, havia sido informando que o munícipio foi atingido por 80 mm em menos de uma hora. Contudo, Nunes declarou que o número é maior já que apenas no bairro de Betânia choveu 204 mm.

Em decorrência dos danos causados pelas chuvas, a prefeitura de Ipatinga decretou, neste domingo, situação de emergência, com validade de seis meses. Segundo um boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado na última sexta-feira (10), o estado já registrou 13 mortes devido às chuvas desde o início do período chuvoso, que vai de setembro a março.