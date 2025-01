Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para o país

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informou que o dia deve ser chuvoso na maior parte do país, com exceção das regiões Sul e parte do Sudeste.

No Sul, o tempo será estável em todo o Rio Grande do Sul e na maior parte do Paraná e de Santa Catarina.

Curitiba (PR): Máxima de 25°C e mínima de 13°C.

Florianópolis (SC): Máxima de 26°C e mínima de 19°C.

Porto Alegre (RS): Máxima de 30°C e mínima de 19°C.

Na região Norte, as chuvas devem atingir com maior intensidade os estados de Rondônia e Tocantins.

Boa Vista (RR): Temperatura máxima de 38°C, a maior do país.

Manaus (AM): Máxima de 33°C.

Palmas (TO) e Porto Velho (RO): Máxima de 29°C.

Como vai ficar o tempo no Sudeste do Brasil?

No Sudeste, o estado de Minas Gerais terá chuvas mais intensas. Já em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o dia será nublado, mas sem grandes acumulados de chuva.

Rio de Janeiro (RJ): Máxima de 30°C e mínima de 19°C.

São Paulo (SP): Máxima de 26°C e mínima de 18°C.

Belo Horizonte (MG): Máxima de 29°C e mínima de 16°C.

Vitória (ES): Máxima de 31°C e mínima de 23°C.

Previsão para as capitais neste domingo, 12 (fonte: Inmet):