Reprodução Siderurgia do Vale do Aço, em Minas Gerais

A cidade de Ipatinga, atingida por um temporal na madrugada deste domingo (12/01) , fica em uma região de Minas conhecida como Vale do Aço. O nome se deve à tradição na produção do mineral.

O Vale do Aço tem 28 cidades, sendo que quatro delas - Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso - formam a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), criada por lei, e que reúne cidades para que possam desenvolver projetos juntas.



O projeto que criou a RMVA é de 1988 e foi formalizado em 2006, prevendo ações conjuntas principalmente nas áreas de transporte, saneamento básico, limpeza pública, meio ambiente, entre outras.

Dentre as quatro cidades, a maior é Ipatinga, com 235 mil habitantes, seguida por Coronel Fabriciano, com 108 mil; Timóteo, com 84 mil; e Santana do Paraíso, com 48 mil.

Subsolo rico em minerais





A produção mineral vem da Aperam South American, em Timóteo, e da Usiminas, em Ipatinga. De acordo com o site Cidades Mineirais, desde o século 16 foram feitas tentativas para explorar os minerais na região, mas sem muito sucesso. A extração de ouro perdurou por muito tempo, bem como em outras cidades de Minas.

No início da década de 1900, a região ainda era bastante despovoada. Uma primeira mudança significativa foi a instalação da estrada de ferro que liga Minas ao Espírito Santo. A inauguração da BR-381 também ajudou a impulsionar o crescimento do número de habitantes.





Usinas de aço



A região passou a ser reconhecida como grande produtora de minerais em outubro de 1962, quando a Usiminas começou a operar. O Brasil vinha da era do governo Juscelino Kubitscheck, que se apoiava no desenvolvimento nacional em energia, transporte e industrialização de base.

Segundo o site da empresa, antes de 1970 a Usiminas já atendia a 50% da demanda nacional por chapas grossas. Em 1991, ela foi a primeira empresa brasileira a ser privatizada.

A Asperam, em Timóteo, foi criada em 2011, como desmembramento do setor de inox da ArcelorMittal. O portal da empresa informa que produz aços inoxidáveis e elétricos, em seis plantas principais, no Brasil, na Bélgica e França.

As chuvas





Reprodução X Ruas de Ipatinga após madrugada de 80mm de chuva





As chuvas intensas registradas na madrugada deste domingo (12) causaram o desabamento de várias casas em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais, resultando na morte de pelo menos seis pessoas em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas estão desaparecidas, elas estavam em uma das residências que desabaram, onde moravam cinco pessoas. Os corpos de duas vítimas já foram encontrados.