Redes sociais Flávia e Adriana

Três integrantes de uma mesma família foram vítimas de uma enxurrada que arrastou o veículo em que estavam na Rodovia SE-438, no município de Capela, na madrugada deste domingo (12). Adriana Vieira e Flávia Silva morreram no local, enquanto Bruno, marido de Adriana, segue desaparecido.

Ao portal iG, o responsável pela Defesa Civil, Fernando Souto, informou que as três pessoas estavam a bordo de uma Saveiro preta. As mulheres foram encontradas sem vida dentro do veículo, enquanto o motorista, Bruno, ainda não foi localizado.

Um carro modelo Ônix também foi arrastado pela correnteza no mesmo incidente, mas o motorista conseguiu se salvar ao se agarrar a uma árvore e esperar o nível da água baixar.

Carro familiar

De acordo com o g1, Adriana Vieira, Flávia Silva e Bruno eram da mesma família e voltavam de uma viagem longa a Aracaju. Segundo familiares, eles haviam se deslocado para resolver o trâmite da liberação do corpo de um parente que havia morrido em um hospital da capital.

Chuvas intensas

De acordo com a Defesa Civil de Capela, a região registrou um acumulado de 121,4 mm de chuva nas últimas 24 horas. O volume elevado causou danos significativos à Rodovia SE-438, que permanece interditada.

A Prefeitura de Capela decretou três dias de luto pelas vítimas e informou que as cerimônias de velório e sepultamento ainda não têm previsão de horário. O governo do estado lamentou as mortes e destacou que um comitê de crise foi instaurado.