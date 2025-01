Reprodução/Instagram Cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, sofreu com fortes chuvas na madrugada deste domingo (12)

A prefeitura de Ipatinga (MG) fez um apelo nas redes sociais para pedir ajuda às pessoas atingidas pela forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (12).

Segundo o governo municipal, as doações mais necessárias no momento são de alimentos, água, colchões e produtos de higiene. Um mutirão para recebimento foi montado no estádio da cidade, o Ipatingão.









A Unidade de Pronto Atendimento da cidade foi atingida e interrompeu os atendimentos, que foram direcionados para cidades vizinhas, como Coronel Fabriciano e Timóteo, no caso de casos graves.

Segundo a prefeitura, ainda hoje uma unidade básica de saúde iniciou os atendimentos de casos poucos graves, para dar suporte enquanto a UPA não volta à normalidade.

Telefones instáveis



Segundo a prefeitura, os contatos dos bombeiros e da Defesa Civil da cidade estão com problemas em decorrência das chuvas. Por enquanto, apenas o whatsapp da Defesa Civil está operando na normalidade, pelo número 31-3829-8414.



As chuvas

Reprodução X Ruas de Ipatinga após madrugada de 80mm de chuva





As chuvas intensas registradas na madrugada deste domingo (12) causaram o desabamento de várias casas em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais, resultando na morte de pelo menos seis pessoas em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas estão desaparecidas. Elas estavam em uma das residências que desabaram, onde moravam cinco pessoas. Os corpos de duas vítimas já foram encontrados.

Além do desabamento que causou a morte das cinco pessoas, houve outros três desabamentos de casas em diferentes áreas da cidade. Em uma das tragédias, uma criança de 8 anos perdeu a vida, e em outro desabamento, uma mulher de 70 anos também morreu.