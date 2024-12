MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,, voltam a discutir pacote de corte de dados





Fernanda Haddad, ministro da Fazenda, visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversar sobre a reforma tributária e medidas de corte de gastos em trâmite no Congresso Nacional. O papo aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), e o presidente pediu para seguir as medidas.

"O presidente disse ontem que ninguém se preocupa mais com a questão fiscal quanto ele. Nesse sentido, é algo que conversaram com concreto. Por isso o apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas", disse o ministro em coletiva

"Temos um conjunto de medidas que garante a robustez do arcabouço fiscal e para garantir que vamos continuar cumprindo com as metas fiscais nos próximos anos," disse Haddad.

Para o ministro, o governo conseguirá cumprir as metas fiscais estabelecidas para o futuro próximo caso cumpram as decisões. Acredita, ainda, que "se não fosse o contratempo que tivemos com o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e com a desoneração da folha, nós teríamos já nesse primeiro ano de orçamento do governo Lula um superávit primário."

Ele enfatizou que não veremos um superávit, provavelmente, por conta da renúncia fiscal das medidas, que somam R$ 45 bilhões. O Senado aprovou em agosto a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios (com reoneração gradual a partir de 2025).

Lula e Haddad

O ministro da Economia e o presidente conversou que, se preciso acelerar ou tirar algo a limpo com a Câmara, Lula possa tomar alguma atitude "como dar um telefonema tranquilizador para acelerar as coisas".

Ele disse que ele e o presidente discutiram os principais pontos em pauta na Câmara - mas não deu mais detalhes de quais seriam estes assuntos.

O governo espera o fim da análise da Câmara, sobre a votação da regulamentação da reforma tributária, nesta semana; depois, deve-se seguir para análise do pacote de corte de gastos.

*Em atualização*