Reprodução/CNN Newsource Pontos de luz, vistos em Nova Jersey, são os drones avistados





Diversos relatos de avistamentos de drones no céu causaram preocupação na Costa Leste dos Estados Unidos nas últimas semanas. Eles foram vistos sobre bairros residenciais, locais restritos e infraestrutura crítica.

Os avistamentos colocaram intensa pressão sobre as agências federais para fornecer mais informações sobre as aeronaves, já que as autoridades, como o FBI , pediram calma e enfatizaram que não há evidências sugerindo que as presenças indiquem uma ameaça à segurança. O pedido aconteceu por meio de um comunicado na última quinta (12).

A atividade de drones relatada levou pelo menos um aeroporto — o Aeroporto Internacional Stewart de Nova York — a fechar temporariamente as pistas por cerca de uma hora na sexta-feira (13) à noite. Em entrevista ao canal ABC, o secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, disse que o governo está analisando as ocorrências.

Mais de 790 mil drones, um termo amplo para veículos aéreos não tripulados, são registrados na Administração Federal de Aviação, dos EUA, quase igualmente divididos entre uso comercial e recreativo. Eles são usados ​​em vários setores, incluindo fotografia, agricultura e aplicação da lei.

Pedidos de investigação

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou no sábado (14) que, no mês passado, “orientou o Centro de Inteligência do Estado de Nova York a investigar ativamente os avistamentos de drones e coordenar com a polícia federal para resolver esse problema”.

Apesar das garantias de autoridades federais, os políticos pressionam por mais informações e recursos para investigar os avistamentos. No Condado de Morris, em Nova Jersey, as autoridades pediram que o governo federal “reúna todos os recursos à sua disposição, incluindo os militares, para acabar com o voo não autorizado”.

Onde e quando os drones foram vistos

Moradores de pelo menos seis estados (Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia) viram os objetos no céu desde o dia 18 de novembro. Os primeiros relatos são de uma região perto do Condado de Morris, Nova Jersey, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). O deputado republicano de Nova Jersey, Paul Kanitra, disse à CNN que houve avistamentos de drones todas as noites desde então.

As preocupações aumentaram depois que drones foram avistados perto do Arsenal Picatinny, uma instalação de pesquisa militar dos EUA, e sobre o campo de golfe do presidente eleito Donald Trump em Bedminster, de acordo com autoridades militares e legisladores estaduais. A FAA emitiu restrições temporárias de voo sobre as propriedades.

Representantes das agências federais que investigam os drones informaram autoridades locais a portas fechadas, afirmando que os drones às vezes parecem voar em um padrão coordenado e podem permanecer em voo por até seis horas, de acordo com o prefeito de Montvale, Nova Jersey, Mike Ghassali.

O presidente do distrito de Staten Island, Vito Fossella, disse que os drones, frequentemente vistos voando à noite, foram vistos pairando sobre infraestrutura crítica, incluindo Port Liberty, Nova York, perto da Ponte Goethals, a Ponte Verrazzano-Narrows e Fort Wadsworth, uma das instalações militares mais antigas do país.

A governadora de Nova York anunciou neste domingo que as autoridades federais estão implantando um novo “sistema de detecção de drones de última geração” no estado.

A Polícia Estadual de Connecticut anunciou na sexta (13) que implantou um sistema de detecção de drones para auxiliar na investigação de avistamentos não autorizados de drones relatados no Condado de Fairfield. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que sua administração está “ciente” dos relatos de avistamentos de drones e os está levando a sério.

Em Massachusetts, a governadora Maura Healey postou no X sábado sobre o “número crescente de avistamentos de drones” em seu estado. Ela disse que a polícia estadual estava trabalhando junto com “parceiros locais e federais” e pediu que os operadores de drones cumprissem as regulamentações.

Dois homens foram presos na noite de sábado por acusações de invasão de propriedade depois que um drone chegou “perigosamente perto” do Aeroporto Internacional Logan em Boston, disse a polícia em uma declaração.

Pânico na população

Em uma entrevista coletiva no sábado, um oficial do FBI reiterou que os avistamentos eram em grande parte aeronaves tripuladas confundidas com drones. O oficial observou que padrões semelhantes de aproximação de voo de aeroportos próximos correspondiam aos avistamentos visuais relatados às linhas de denúncia.

O oficial do FBI disse que a linha de denúncias recebeu 5 mil denúncias, mas menos de 100 levaram a informações “consideradas dignas de mais atividades investigativas”. Nenhuma evidência que apoie “atividade UAS em larga escala” foi encontrada, disse o oficial, usando a sigla para “sistema de aeronave não tripulada”.





Segundo a agência, houve uma “reação exagerada” aos relatórios. Ainda assim, “não podemos ignorar os avistamentos que ocorreram, e estamos preocupados com eles tanto quanto qualquer outra pessoa”, acrescentou o oficial.