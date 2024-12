Reprodução Apesar das tentativas de reanimação, José não resistiu

Nesta sexta-feira (13), um paciente morreu enquanto aguardava atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação de testemunhas com a morte do homem, identificado como José Augusto Mota Silva, de 32 anos, que chegou à unidade 'gritando de dor'.

Nas imagens, o homem aparece sentado na recepção, com a cabeça inclinada, sem reação aparente, enquanto as testemunhas expressam sua indignação com a equipe da unidade, a quem acusaram de omissão e falta de atenção. Vale lembrar que o conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas.

Assista ao vídeo:

Um homem acabou morrendo sentado, enquanto aguardava atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso foi registrado em uma comunidade, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 13. pic.twitter.com/LoybJkhTrj — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) December 14, 2024





"Agora ele é paciente, né? Agora vocês estão com pressa. O homem chegou aqui gritando de dor", disparam. A mulher que está gravando o vídeo ainda complementa: "Todo mundo é culpado, ninguém atendeu".



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, José chegou lúcido e caminhando, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. A classificação de risco foi realizada às 20h30.

Minutos depois, os funcionários notaram o homem desacordado e acionaram a equipe médica. Ele foi levado à Sala Vermelha, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Apesar das tentativas de reanimação, José não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que determinará a causa da morte.

Ainda na sexta, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, anunciou que todos os profissionais de plantão na UPA naquela noite serão demitidos e responderão a sindicâncias internas e aos conselhos de classe.

“É inadmissível não perceberem a gravidade do caso”, declarou Soranz. Além disso, a Secretaria de Saúde informou que será aberta uma sindicância para investigar o ocorrido.

Confira a íntegra da nota da Secretaria Municipal de Saúde

"A coordenação da UPA Cidade de Deus abriu uma sindicância e irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para apurar o caso rigorosamente. Segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido, o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu e foi constatada a parada cardiorrespiratória. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa do óbito. A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido."