Agência Brasil Lewandowski disse que prepara normas para uso da força

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , se manifestou nesta quinta-feira (5) sobre os recentes episódios de violência envolvendo a Polícia Militar de São Paulo . Ele afirmou que o Estado não pode "compactuar" com esse tipo de comportamento.

Recentemente, imagens mostraram um policial militar jogando um jovem de uma ponte na cidade de São Paulo. Antes disso, outro caso de violência foi registrado, quando câmeras de segurança captaram um policial de folga matando um homem com 11 tiros nas costas, após ele furtar sabão em um mercado.

Em uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, em Brasília, Lewandowski disse confiar nas corporações policiais , tanto militares quanto civis, e classificou os casos em São Paulo como "isolados".

"Temos confiança nas corporações policiais, sejam elas militares e civis, mas nós não podemos compactuar com esses casos. E temos certeza até que são casos isolados de violência contra os civis, contra pessoas [...] vítimas de uma violência absolutamente injustificável", declarou.

O ministro anunciou que está estudando um ato normativo, em elaboração pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, sobre o "uso progressivo da força", segundo qual esta será o último instrumento a ser adotado.

"Uma polícia que quer garantir a segurança do cidadão não pode praticar a violência . Então, nós vamos estudar esse documento, dialogado, para que seja um produto de comum acordo para, que antes do uso letal da força nós tenhamos um uso progressivo, começando por ter o diálogo, quando possível, começando por prisões, se for necessário, mas dentro enfim de todas as normas constitucionais", disse Lewandowski.