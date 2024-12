Reprodução redes sociais Ônibus envolvido no acidente

Um grave acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta deixou cinco pessoas mortas e mais de 20 feridas na noite de quarta-feira (4), na BR-110, em Olindina, cidade situada a 218 km de Salvador (BA).

O 19º Batalhão de Bombeiros Militares de Alagoinhas, cidade próxima, informou que as vítimas fatais são dois homens e três mulheres, sendo que a identidade das vítimas femininas ainda não foi divulgada.

O prefeito de Olindina informou que a maioria dos feridos vem de diversas cidades do interior da Bahia, incluindo Mutuipe, Jauá, Presidente Tancredo Neves, Gandu, Nordestina, Santo Antônio de Jesus, Dário Meira, Camamu, Itamari, Itapitanga, Itacaré, Ipiaú, Itabuna e Mutuipe.

A colisão envolveu cerca de 90 pessoas no total, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas. Inicialmente, o número de feridos foi estimado em 21, mas o prefeito de Olindina, Luiz Alberto, confirmou nesta quinta-feira (5) que 23 pessoas ficaram feridas, com uma delas em estado grave.

As vítimas fatais foram identificadas como Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, e Domingos Ferreira dos Santos, de 44 anos. O acidente resultou em grandes danos aos veículos, que ficaram totalmente destruídos. Bancos dos ônibus foram arremessados para o meio da pista, e a carga da carreta se desprendeu. A colisão também causou grande destruição na rodovia.

De acordo com informações dos bombeiros, os dois ônibus de turismo retornavam de Caruaru, em Pernambuco, e seguiam em direção ao sul da Bahia. A carreta envolvida no acidente estava parada no acostamento desde segunda-feira (3) após ter pegado fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o veículo foi deixado na rodovia depois do incidente.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde nas cidades de Olindina, Alagoinhas e Ribeira do Pombal. Além disso, outros passageiros dos ônibus que não sofreram ferimentos graves foram levados a uma igreja local, onde receberam atendimento médico.