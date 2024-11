Divulgação Gusttavo Lima deve depor em caso das Bets

Gusttavo Lima foi convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado para depor sobre o caso das bets . A convocação foi aprovada nesta terça-feira (26); o influenciador Felipe Neto foi convidado a falar.

Ele deverá depor aos parlamentares sobre o envolvimento em campanhas publicitárias online feitas por jogos de azar. A CPI das bets também convidou representantes de empresas de apostas presentes no Brasil, envolvidas ou não nas polêmicas anteriores, como Pixbet, Pix2Pay (PixtoPay), Multibet e Upbet.

Gusttavo Lima é “essencial”

Soraya Thronicke , do Podemos-MS, é autora do requerimento e disse que a convocação de Gusttavo Lima “é essencial para esclarecer o nível de envolvimento com esse mercado, incluindo possíveis recebimentos irregulares ou participação em ações consideradas antiéticas ou ilegais”. Quando uma pessoa é convocada a depor, o comparecimento é obrigatório.

Além disso, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deve compartilhar com a Comissão informações de relatórios de inteligência financeira (RIFs) dados de Gusttavo Lima e de eventos que o cantor é sócio.

Gusttavo Lima foi um dos alvos da Operação Integration , da Polícia Civil de Pernambuco, investigação sobre lavagem de dinheiro em bets. Foi a mesma operação que prendeu Deolane Bezerra, que ficou 15 dias na cadeia.

Felipe Neto

Felipe Neto foi convidado para depor à Comissão sobre a relação dele com a casa de apostas Blaze. O influenciador fez propaganda para a empresa em 2023.

Porém, diferente da convocação, o convite não exige comparecimento obrigatório, e fica a critério da própria pessoa comparecer ou não.

Investigação da CPI das bets

Na última semana, a CPI aprovou, também, a convocação de Deolane Bezerra , influenciadora presa anteriormente por investigações com a bet, assim como de GKay, Jojo Todynho , Wesley Safadão e Tirulipa .

A CPI começou no começo de novembro de 2024 e tem 116 dias para investigar a “influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras” e outras acusações contra os influencers, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.