Henrique Neri Prisão de Gusttavo Lima é revogada pela Justiça





O cantor Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por envolvimento em lavagem de dinheiro e organização criminosa , como parte da Operação Integration , que investiga jogos ilegais em seis estados brasileiros. Além do cantor, o inquérito envolve empresários, bicheiros e a influenciadora digital Deolane Bezerra . A informação é do programa 'Fantástico' , da TV Globo .

Durante a investigação, em 15 de setembro, a polícia apreendeu R$ 150 mil na sede da Balada Eventos , produtora de Gusttavo Lima em Goiânia (GO) . A polícia ainda encontrou 18 notas fiscais emitidas em um único dia pela GSA Empreendimentos , também de Lima, em favor da PIX365 Soluções , que segundo a polícia, seria parte do esquema de apostas ilegais. O cantor é suspeito de utilizar sua imagem e voz para transações ilegais, somando R$ 8 milhões .

O Ministério Público deve agora avaliar se apresentará a denúncia contra o cantor. Sua defesa alega que ele não tem qualquer envolvimento nas irregularidades investigadas.

Outro ponto da investigação envolve a venda de duas aeronaves pertencentes à Balada Eventos, empresa de Lima, para empresários suspeitos. A primeira venda, realizada por US$ 6 milhões, envolveu Darwin Henrique da Silva Filho , identificado como membro de uma família de bicheiros de Recife . O pernambucano manteve o avião por apenas dois meses antes de devolvê-lo alegando problemas técnicos. Entretanto, a polícia descobriu que o laudo mecânico só foi emitido após o cancelamento da compra.

Em 2024, a aeronave foi novamente negociada, dessa vez por R$ 33 milhões, para a J.M.J Participações , de José André da Rocha Neto , outro alvo da investigação. O contrato dessa segunda venda envolveu também um helicóptero, que já havia sido adquirido por Rocha Neto , mas retornou para Lima no final da negociação.

A polícia aponta que essas transações foram utilizadas para lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais. Segundo o inquérito, dinheiro sujo de apostas, como o jogo do bicho e sites de bet, era misturado com fundos legais para dificultar o rastreamento.

Em depoimento, Lima negou envolvimento com Darwin Filho e os demais empresários. O cantor também afirmou que as vendas das aeronaves ocorreram de forma transparente, sem ocultação de valores ou irregularidades.

Gusttavo Lima foi intimado para depor logo após a operação ser deflagrada no início de setembro, enquanto José André da Rocha Neto e sua esposa, Aissla, foram presos. Durante a celebração de seu aniversário de 35 anos, o cantor estava na Grécia gravando músicas. Rocha Neto e Aissla, que também estavam na Grécia, teriam retornado com Lima ao Brasil, de acordo com a polícia. No entanto, a suspeita é que o casal tenha desembarcado antes, na Espanha, fugindo da prisão.

O suposto auxílio que Lima teria dado ao casal foragido foi o motivo da prisão preventiva do cantor, decretada em 16 de setembro, mas revogada em menos de 24 horas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gusttavo Lima afirmou: "Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora dessa".

Ainda de acordo com a investigação, as empresas de Rocha Neto e Aissla teriam utilizado tanto dinheiro legal quanto de origem criminosa nas transações das aeronaves. A polícia também revelou que o casal possui uma discrepância entre seus rendimentos declarados e os valores movimentados nos últimos anos. Aissla chegou a gastar milhões em dinheiro vivo em lojas de luxo, sendo uma de suas aquisições uma minibolsa avaliada em R$ 116 mil.

A Balada Eventos, a GSA Empreendimentos e a PIX365 são algumas das empresas investigadas no esquema.