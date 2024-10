Henrique Neri Gusttavo Lima é alvo da operação Integration, da Polícia Federal





O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em parecer encaminhado à Justiça nesta quinta-feira (10), apontou para a falta de indícios que indiquem a prática de crimes pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima , indiciado por lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais. O artista foi alvo de inquérito no âmbito da Operação Integration.

O parecer foi remetido à juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, de acordo com o portal G1, e é assinado por cinco promotores de Justiça que integram o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco).

O cantor passou a ser investigado na operação devido à suposta venda de um avião a uma empresa de apostas online e de posteriormente negociar a mesma aeronave com o casal de proprietários de uma segunda casa de apostas online. No entender do MP pernambucano, faltam evidências de que teria ocorrido lavagem de dinheiro na transação.

No documento, os promotores defendem que os valores repassados envolvem apenas uma das empresas de apostas, que é sediada na Paraíba, e não têm qualquer relação com a outra empresa que atua em Pernambuco. Por isso, o MP pede que a juíza reconheça que a 12ª Vara Criminal da Justiça de Pernambuco é incompetente para acompanhar e julgar o caso e encaminhe o processo para a Comarca de Campina Grande, no Agreste paraibano.

Sertanejo se pronuncia sobre indiciamento

Nesta quarta-feira (9), Gusttavo Lima falou sobre o fato dele ter sido indiciado na Operação Integration por suspeitas de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais de apostas esportivas.

O sertanejo comentou que enviou toda a documentação para Justiça e que não tem nada a temer durante bate-papo no canal de Youtube, Migalhas.

“Essa documentação foi enviada para o juiz, né? Lá para a Justiça de Pernambuco. Estou disputando, disponibilizando agora para todos os meus fãs terem acesso à documentação, a todos os contratos, a todas as notas fiscais, a tudo que envolve. E que querem fazer essa ligação com o Gusttavo, com esse tipo de coisas que eu nunca imaginei na minha vida, lavagem de dinheiro? Eu nem sei como se lava dinheiro, porque minha vida inteira foi dedicada a fazer a coisa certa”, declarou.

Primeiro show

No dia 27 de setembro, Gusttavo Lima subiu ao palco em Marabá, no Pará. Essa é a primeira apresentação do artista após a sua prisão ser decretada, e pouco tempo depois revogada, na Operação Integration, que envolve uma suposta lavagem de dinheiro em plataforma de jogos de azar.

O cantor não concedeu em entrevistas, e de acordo com informações da Folha de São Paulo, ele redobrou a segurança e só permitiu a filmagem e fotos de sua equipe técnica.