Reprodução/redes sociais Idosos foram golpeados com foice por genro, que fugiu





Um homem é suspeito de golpear os sogros idosos com uma foice na noite de quinta-feira (21), no bairro Serrote, município de Registro ( SP ). De acordo com o g1, a mulher, de 69 anos, sofreu ferimentos leves, enquanto o marido, da mesma idade, teve a cabeça cortada e precisou ficar internado por três dias. Ele recebeu alta no domingo (24). A polícia civil está em busca do genro, que fugiu após o ataque.

Uma filha das vítimas, cunhada do agressor, contou ao g1 que o suspeito é vizinho dos idosos . Segundo ela, cuja identidade não foi revelada, o homem discutia com a esposa quando o sogro interveio e, depois, foi golpeado com a foice. A idosa também foi atingida no ataque.

O ataque

A filha do casal contou que durante a discussão, a irmã gritou por ajuda. "Meu pai escutou. Meu pai levantou e falou que ia chamar a polícia, só falou isso. Aí meu pai voltou para a cama. [...] e foi dormir. Ele [cunhado] pegou meu pai de lado, dormindo na cama", relatou.

Segundo a Prefeitura de Registro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter atendido as vítimas na casa delas por volta das 20h30. O idoso precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Registro em estado crítico. Ele passou por cirurgia e precisou levar 200 pontos. A idosa foi liberada pela equipe logo após os primeiros socorros.

"Ele teve ferimento em parte do rosto, parte da cabeça, nas mãos e no peito. No rosto, fraturou o maxilar. Ele levou 200 pontos ao todo", disse a filha. "[Estou] revoltada, porque meu pai fazia tudo pra ele. Era como um filho".

Tentativa de homicídio

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso como lesão corporal e tentativa de homicídio. Segundo a pasta, o suspeito fugiu após as agressões. A Polícia Civil trabalha para localizar o paradeiro dele e esclarecer o ocorrido.