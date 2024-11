Reprodução/TV Clube Idoso de 64 anos morre e 13 pessoas ficam feridas após teto desabar durante 'forró dos idosos' no PI

Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas após o teto de um centro de convivência desabar durante uma festa de forró para idosos em Jaicós, no Piauí, na tarde de domingo (10).

Segundo a Polícia Militar, a tragédia aconteceu por volta das 17h, no Centro de Convivência dos Idosos, mantido pela Prefeitura da cidade, onde estavam 35 pessoas.

O idoso que morreu é José Francisco de Sousa, de 64 anos. Ele foi atingido pelos caibros do telhado e morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os feridos - a maioria foi encaminhada para o hospital mais próximo e três precisaram ser levados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

Ainda não se sabe o motivo do desabamento do telhado. O local deve ser periciado e a causa investigada pela Polícia Civil do Piauí.

Nota da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaicós

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaicós, lamentou o falecimento do idoso e informou que ele era frequentador assíduo do Centro de Convivência.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", diz o comunicado.