Tânia Rego / Arquivo / Agência Brasil

O corpo de um bebê de 9 meses que estava enterrado no Cemitério de Vila Esperança, em Magé , na Baixada Fluminense desapareceu. A Polícia Civil está investigando o caso.

João Pedro Soares morreu em 2022 devido a problemas cardíacos. Os familiares da criança descobriram a ausência do corpo no Dia de Finados , no último sábado (2), durante uma visita ao túmulo.

A investigação está sendo conduzida para a 65ª Delegacia de Polícia ( Magé ) que apontou que o caixão provavelmente foi retirado por um buraco feito entre a tampa e a base do túmulo.

“A abertura parece ser recente”, informou o delegado Celso Gustavo Castello Ribeiro, responsável pelo caso.

João Pedro faleceu no dia 17 de novembro de 2022, após seis dias internado em um hospital de São Gonçalo, devido a complicações cardíacas e insuficiência renal. Nesta quinta-feira (7), membros da família materna estiveram na delegacia para prestar depoimento e fornecer informações que possam auxiliar na investigação.

Ao g1, o delegado titular da 65ª DP afirmou que uma perícia foi realizada no local na última quarta-feira (6) e que funcionários do cemitério também estão sendo ouvidos para esclarecer o caso.

A Prefeitura de Magé comunicou que abriu uma sindicância interna para investigar as circunstâncias da violação do túmulo e afastou o coordenador do cemitério até a conclusão das apurações. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a manutenção do local é realizada regularmente, e as condições do cemitério estão sendo verificadas como parte da investigação.