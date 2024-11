Russian Defence Minister Míssil foi usado pela 1ª vez na guerra





A Ucrânia acusou a Rússia de lançar, pela primeira vez desde o início da guerra, um míssil balístico intercontinental na quinta-feira (21). O ataque experimental, confirmado por Moscou , teve como alvo a cidade de Dnipro . A escalada do conflito fez com que autoridades de ambos os países alertassem sobre o risco iminente de uma Terceira Guerra Mundial .

O parlamentar russo Andrei Kartapolov declarou que os Estados Unidos poderiam dar início a um conflito global impulsionados por Joe Biden, a quem ele descreveu como um líder em final de mandato. Já o presidente Vladimir Putin reforçou a gravidade do cenário, afirmando em discurso transmitido na quinta-feira que o conflito na Ucrânia adquiriu proporções globais. Em uma declaração anterior, em março, Putin alertou que o envio de tropas europeias à Ucrânia poderia ser o estopim para uma Terceira Guerra Mundial.

Do lado ucraniano, o embaixador Valerii Zaluzhnyi, ex-comandante-chefe das Forças Armadas do país, afirmou que o envolvimento de aliados da Rússia, como a Coreia do Norte, já indica o início de uma guerra mundial. Durante um evento do jornal Ukrainska Pravda, Zaluzhnyi destacou que o momento atual representa uma oportunidade crucial para recalcular os rumos do conflito. "A guerra mundial já começou, mas ainda há chance de concluir o conflito no território ucraniano", afirmou.

Apesar dos apelos pela resolução do confronto, Zaluzhnyi criticou a falta de compreensão de parceiros internacionais sobre a urgência da situação. Ele enfatizou que, embora a Ucrânia conte com avanços tecnológicos para sua sobrevivência, enfrentar sozinha os desafios impostos pela guerra é uma tarefa monumental.