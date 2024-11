Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta quinta-feira (7), alertas meteorológicos para 20 estados brasileiros devido à previsão de chuvas intensas e tempestades isoladas durante o final de semana . O fenômeno mais aguardado é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que pode provocar chuvas prolongadas e fortes, com potencial para alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas suscetíveis a quedas de árvores e alagamentos, além de se manter atenta aos avisos e condições meteorológicas, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país.

Alertas

Os alertas foram classificados pelo INMET em dois níveis de risco, conforme a intensidade das chuvas e ventos previstos:

Alerta Amarelo (Perigo Potencial): Risco moderado de chuvas fortes, com precipitações de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h. Este alerta afeta os estados do Amazonas, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, além do extremo sul do Espírito Santo e de Roraima.

Alerta Laranja (Perigo): Risco maior de chuvas intensas, com precipitações que podem atingir 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h. As regiões afetadas incluem Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, além do Distrito Federal, regiões no sul do Amazonas e do Pará, e o oeste de Minas Gerais. Há riscos elevados de interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e quedas de árvores.

Além disso, um aviso de perigo potencial foi emitido para as áreas costeiras do Rio Grande do Sul, devido ao aumento da intensidade dos ventos, que podem movimentar dunas de areia sobre a orla.

Capitais

Com a aproximação do final de semana, as condições meteorológicas indicam um período de tempo fechado e chuvas em várias partes do país. As capitais das regiões afetadas devem enfrentar variações de tempo instável, com destaque para o Sudeste, Sul e Centro-Oeste.