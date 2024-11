AFP Trump foi eleito na última quarta-feira (6) e tomará posse em janeiro de 2025.

O Departamento de Justiça dos EUA está considerando a possibilidade de anular três processos contra o ex-presidente Donald Trump após sua vitória na eleição presidencial . As informações são da agência americana Associated Press ( AP ).

Fontes ligadas ao Departamento afirmam que o procurador especial Jack Smith , responsável pelas acusações contra Trump, está analisando as implicações legais e a possibilidade de aplicação de uma norma que impede o julgamento de um presidente em exercício.

Atualmente, Trump já foi condenado em um quarto processo, no qual aguarda sentença. As acusações, apresentadas por Smith, incluem conspiração para anular o resultado das eleições de 2020 e retenção indevida de documentos confidenciais da Casa Branca. De acordo com as fontes da AP, o procurador está consultando especialistas para verificar se essa imunidade presidencial se aplica aos casos.

Situação processual

Trump foi eleito na última quarta-feira (6) e tomará posse em janeiro de 2025. A expectativa é de que ele seja o primeiro presidente norte-americano a enfrentar processos judiciais durante seu mandato. A possibilidade de anulação dos processos, entretanto, ainda é incerta. Caso sejam mantidos, ele deverá responder às acusações durante seu mandato, apesar de analistas considerarem pouco provável que ele venha a cumprir pena de prisão, dado que as 34 acusações contra ele são classificadas como crimes de baixo impacto.

Em 2020, uma ligação gravada de Trump mostra o ex-presidente pressionando autoridades locais para “encontrar” votos que revertessem sua derrota na Geórgia. Em outro processo, ele é acusado de manter documentos confidenciais em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, após o fim de seu primeiro mandato. Em maio, ele foi condenado por fraude contábil relacionada a pagamentos feitos à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para supostamente silenciá-la sobre um relacionamento durante a campanha de 2016.

Repercussão internacional

A vitória de Trump nesta eleição representa o retorno do republicano à Casa Branca após sua derrota para Joe Biden em 2020. Este é o segundo caso de retorno à presidência após uma derrota na história dos EUA, sendo o primeiro o de Grover Cleveland, que governou em dois períodos separados.

O resultado da eleição foi projetado pela AP e confirmado na manhã de quarta-feira (6) após Trump conquistar o estado de Wisconsin, ultrapassando a marca de 270 delegados. O presidente eleito comemorou sua vitória com um discurso sobre imigração e uma promessa de unidade nacional, ressaltando o slogan “promessas feitas, promessas cumpridas”.

Trump iniciou sua carreira política em 2016, ao vencer Hillary Clinton e adotar uma postura ainda mais conservadora para o Partido Republicano. Durante seu primeiro mandato, ele aplicou políticas polêmicas, incluindo a construção parcial de um muro na fronteira com o México e a retirada dos EUA de importantes tratados internacionais, como o Acordo de Paris sobre o clima e o tratado nuclear com o Irã. Em sua nova campanha, o republicano intensificou seu discurso, propondo a maior deportação de imigrantes na história dos EUA e reiterando críticas à OTAN e a acordos climáticos.