AFP Susie Wiles é nomeada como chefe de Gabinete de Trump

Susie Wiles assumirá o cargo de chefe de Gabinete do próximo governo. O anúncio foi feito pelo presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , nesta quinta-feira (7).

A função é considerada central para a administração e é frequentemente comparada ao papel de ministro da Casa Civil no Brasil .

Com uma trajetória de sucesso ao lado do republicano, Wiles foi peça-chave para a vitória de Trump nas eleições e será responsável por coordenar as atividades do governo e organizar as secretarias, além de atuar como uma das principais conselheiras do presidente.

A escolha de Wiles, antecipada pela imprensa norte-americana, foi celebrada por Trump em comunicado oficial.

“Susie é forte, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada. Ela continuará a trabalhar incansavelmente para Fazer a América Grande Novamente”,

Trump destacou ainda a relevância histórica de sua nomeação: “É uma honra ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete da história dos Estados Unidos. Não tenho dúvida de que ela fará nosso país se orgulhar.”



Susie Wiles





Susie Wiles construiu um relacionamento sólido com Trump desde que o ajudou a alcançar a presidência pela primeira vez em 2016. Em 2021, ela teve papel relevante ao orientar a estratégia do ex-presidente após a invasão ao Capitólio por apoiadores, evento que marcou profundamente a política americana.

Na campanha de 2024, Wiles atuou ao lado do estrategista Chris LaCivita, concentrando esforços em expor as fragilidades do governo de Joe Biden e Kamala Harris, apesar de Trump ter ignorado alguns dos conselhos em determinados momentos.

Com a indicação de Wiles, apoiadores de Trump esperam um novo tom na Casa Branca. A expectativa é de que ela traga mais organização e disciplina ao gabinete, elementos que, segundo aliados, faltaram ao primeiro mandato do republicano, durante o qual houve uma série de trocas de chefes de Gabinete.

Reconhecida por sua discrição, Susie Wiles manteve-se longe dos holofotes durante a campanha e preferiu não discursar durante a comemoração da vitória de Trump. Chris LaCivita, estrategista que colaborou com Wiles durante a campanha, também é cotado para uma posição sênior no novo governo, reforçando a confiança da administração eleita em sua equipe de campanha.