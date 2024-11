Reprodução Possibilidade de temporal para o fim de semana





Após uma semana marcada por intensas pancadas de chuva , o fim de semana promete continuar com tempo instável em diversas regiões do Brasil . De acordo com a Climatempo, uma nova frente fria deve se formar no Sudeste nesta sexta-feira (8), trazendo umidade da Amazônia e aumentando a possibilidade de temporais .

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo , o leste de Minas Gerais , toda a região Centro-Oeste, Rondônia, o sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins estão em alerta para chuvas intensas nos próximos dias. Nessas áreas, os acumulados podem chegar a até 100 milímetros diários, acompanhados por ventos de até 100 km/h.

Enquanto isso, a região Sul pode experimentar um alívio, com previsão de clima mais estável e leve queda nas temperaturas. Já no Nordeste, o tempo deve permanecer firme e seco, embora o sul da Bahia esteja sujeito a alguns temporais isolados ao longo do fim de semana.

No domingo (10), a frente fria avançará em direção ao sul da Bahia, ao norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A previsão indica chuvas também em uma faixa que se estende do Amazonas até Rondônia, passando por Tocantins, norte de Goiás e Pará. Esse corredor de umidade, que se forma devido à frente fria vinda do oceano, poderá intensificar as chuvas nessas regiões.

Outro fator que preocupa os meteorologistas é a possível formação de um "ciclone bomba" no Oceano Atlântico, previsto para a próxima semana. Esse fenômeno, caracterizado por uma área de baixa pressão que se intensifica rapidamente, deve se afastar do território brasileiro, mas pode provocar ventos fortes no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com rajadas de até 80 km/h e possibilidade de ressaca.

Apesar do afastamento desse ciclone do Brasil, sua influência ainda será sentida, especialmente no Sul, com aumento da intensidade dos ventos e risco de tempestades nas áreas costeiras.