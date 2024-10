MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Previsões indicam chuvas entre 20 e 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial por chuvas intensas que começaram neste domingo (27), abrangendo diversas regiões do Brasil . As previsões para a semana indicam chuvas variando de 20 a 30 mm/h, com possibilidade de até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h.

O Inmet também destaca um baixo risco de quedas de galhos, alagamentos e problemas na rede elétrica, além de possíveis descargas atmosféricas. Em face das rajadas de vento esperadas, a recomendação é evitar abrigar-se debaixo de árvores e não estacionar perto de torres de transmissão ou placas publicitárias. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.

Previsão do tempo nas capitais

Rio de Janeiro

A semana começa no Rio com uma segunda-feira (28) nublada e chuvas isoladas, com temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. A umidade pode chegar a 95%. A previsão se repete na terça, com aumento da máxima para 27 °C. O clima permanece instável durante a semana, com temperaturas variando entre 20 °C e 27 °C.

São Paulo

Em São Paulo, a segunda será marcada por muitas nuvens e chuvas isoladas, com temperaturas entre 15 °C e 22 °C. A expectativa é de uma leve elevação da temperatura na terça, com mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. A chuva se prolongará ao longo da semana, com ventos moderados.

Belo Horizonte

A capital mineira enfrentará muitas nuvens e chuvas isoladas, com mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Na terça-feira (29), as chuvas devem se intensificar, acompanhadas de trovoadas isoladas e ventos fracos a moderados, mantendo as temperaturas semelhantes às de segunda-feira.

Brasília

Na capital federal, as pancadas de chuva virão com temperaturas elevadas, com mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. A previsão é de que essa condição persista até quinta-feira (31).

Cuiabá

Cuiabá terá uma semana quente, com temperaturas em torno de 35 °C, intercaladas por nuvens e chuvas isoladas. As mínimas variarão entre 24 °C e 26 °C, com estabilidade climática e amplitude térmica de até 10 °C.

Manaus

Manaus apresentará um clima similar ao das capitais do Centro-Oeste, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, além de uma amplitude térmica de cerca de 12 °C. A umidade variará de 40% a 95%, e os ventos permanecerão fracos.

Regiões mais afetadas pelo alerta

Região Centro-Oeste

Goiás: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano.

Mato Grosso do Sul: Centro Norte, Sudoeste, Nordeste, Pantanais Sul, Leste.

Mato Grosso: Centro-Sul, Norte, Sudeste, Sudoeste.

Distrito Federal: Todo o território.

Região Sudeste

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Norte, Noroeste, Sul/Sudoeste, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri, Oeste, Zona da Mata.

São Paulo: São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Piracicaba, Vale do Paraíba.

Espírito Santo: Central, Sul, Noroeste, Litoral Norte.

Rio de Janeiro: Metropolitana, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, Sul Fluminense, Centro Fluminense, Baixadas.

Região Norte

Amazonas: Centro, Sul, Norte, Sudoeste.

Pará: Sudeste, Sudoeste.

Rondônia: Leste, Madeira-Guaporé.

Tocantins: Ocidental, Oriental.

Acre: Vale do Acre, Vale do Juruá.

Região Nordeste

Bahia: Extremo Oeste, Vale do São Francisco, Centro Sul.

