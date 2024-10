Reprodução Burger King anunciou que intensificará os treinamentos internos para evitar a recorrência de incidentes semelhantes





Uma funcionária de uma unidade do Burger King em São Paulo foi demitida após escrever um insulto no pedido de uma cliente. O caso ocorreu no sábado (26), no drive-thru da unidade localizada na Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, onde a colaboradora registrou a palavra "debmental" no campo destinado ao nome da cliente.

A imagem do pedido circulou rapidamente nas redes sociais, gerando repercussão na região. Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), o Burger King confirmou a demissão da funcionária após uma investigação interna.

A empresa declarou que a decisão foi tomada "em conformidade com nosso Código de Conduta" e reafirmou que não tolera “esse tipo de comportamento”.

A rede de fast food destacou ainda que está comprometida em garantir “ambientes acolhedores e seguros para nossos funcionários e clientes”.

Como medida preventiva, o Burger King anunciou que intensificará os treinamentos internos para evitar a recorrência de incidentes semelhantes.





Burger King

A rede, fundada em 1954 nos Estados Unidos, é conhecida pelo hambúrguer Whopper e figura entre as maiores empresas de fast-food do mundo.

No Brasil, onde concorre diretamente com o McDonald's, a marca possui centenas de unidades espalhadas pelo país.