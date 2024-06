Ana Beatriz Oliveira* 7 momentos em que as marcas fortaleceram o ‘hype’ do Burger King

O Burger King está inovando mais uma vez, com o lançamento do sanduíche ‘King Costela’, feito de costela desfiada, e com a nova linha de sanduíches premium ‘The Kings’. Como de costume, BK trouxe mais uma campanha criativa e divertida para o anúncio, o que já faz parte da sua identidade, assim como, suas ações cheias de trocadilhos.

Além da costela desfiada, o lanche é feito com hambúrguer de carne bovina grelhada, queijo cheddar, cebola crispy, chutney de cebola roxa, três onion rings e maionese de alho, servido no novo pão de brioche, oferecendo uma experiência gourmet única. A novidade já está disponível em todos os restaurantes do Burger King no Brasil. BK também apresenta a batata frita King Costela, crocante e coberta com a irresistível carne de costela desfiada e maionese de alho.

Mas, o que realmente chamou a atenção foi a campanha de lançamento, que agradece o Procon-SP, por ser um ponto de reflexão e inspiração. A ação faz referência a um caso anterior do BK, que deu o que falar, em 2022, envolvendo um sanduíche com aroma de costela e não feito propriamente com a carne de costela. O episódio levou a marca a repensar e evoluir para criar o King Costela.

O vídeo produzido pela agência DAVID, apresenta de forma humorada o caso da notificação do Procon-SP, enquanto destaca a suculência e os ingredientes naturais do King Costela, reforçando a qualidade e o sabor do novo sanduíche. Confira o filme ‘Valeu, Procon-SP!’.

Ações do Burger King em destaque

O Burger King sempre apostou no marketing de influência, utilizando marcas e criadores de conteúdo para um maior engajamento, e agregado a sua comunicação, a estratégia tem sido um sucesso. Por meio de suas campanhas criativas e boas parcerias, as ações têm gerado grande alcance, interação e aproximação com o público.

Inclusive, BK foi contemplado, pelo sexto ano seguido, como a marca mais criativa do mundo, no ranking ‘WARC Creative 100’, por meio da campanha ‘Bug King’. O compilado anual da empresa de insights de marketing combinou os resultados das premiações globais e regionais do setor de publicidade que aconteceram em 2023.

Neste ano, segundo a plataforma de performance e repercussão Zeeng, Burger King está entre as 10 marcas que mais engajaram no período de quatro meses. BK somou em média 27 mil engajamentos por publicação nas redes sociais.

Uma das explicações para tanto sucesso, é justamente a utilização da influência como uma ferramenta para se conectar com o público, com linguagem diferente para cada rede social e para cada público que é abordado. Segundo uma pesquisa da ROI & Influência, realizada pela YouPix e Nielsen, o marketing de influência continua a crescer pelo 8º ano consecutivo. “Costumamos dizer que nosso time de comunicação é composto por verdadeiros ‘trend hunters’, pois eles consomem e acompanham tudo o que acontece na s redes sociais em busca de oportunidades para a marca. Não se trata apenas dos assuntos em si, mas se os criadores de conteúdo têm algum tipo de aderência à marca. O conteúdo publicado pelos influenciadores é analisado pelo time interno e passa por uma avaliação levando em consideração diversos fatores, como aderência à marca ou ao assunto, timing de comunicação e, principalmente, a criatividade”, explica Mayra Dietzold, diretora de M arketing do Burger King. Outros exemplos são: parcerias internacionais, diversidade nas redes sociais, grande intereção em redes sociais como Instagram e TikTok, conexão com diferentes gerações, parcerias com grandes marcas. Além disso, a rede sempre acompanha todas as tendências e acontecimentos nas redes, incorporando isso em suas redes sociais de forma descontraída. Relembre algumas das ações: 2 Whopper por “Vincent e cinco reais” Com a vinda de Vincent Martella, Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, para o Brasil, o BK não perdeu a oportunidade e deu boas vindas para o ator, já indicando alguma parceria. Logo depois, Martella apareceu em um vídeo do Burger King, usando a mesma camiseta que o deixou em alta no Brasil, e com a voz do famoso Greg para promover a promoção de 2 Whopper por R$ 25,00, que resultou em um recorde de visualizações e engajamento nas redes sociais. E claro, com aquela cutucadinha ao rival, usando o Free Refil como referência.

Coroa do Seu Jeito

Em busca de celebrar a diversidade brasileira, BK lançou a ação ‘Coroa do seu Jeito’ , para lançar quatro novos formatos da sua famosa coroa. Sendo eles, de tiara, tic-tac, coque e pente garfo. As coroas foram criadas para contemplar a diversidade de texturas, formas e tipos de cabelos cacheados e crespos.

Carmed BK – Grelhado no Fogo

Mais uma grande parceria! No Dia da Mentira, Carmed e Burger King se uniram na criação de um hidratante labial inusitado, com sabor ‘Grelhado no Fogo’. O produto foi disponibilizado gratuitamente ao comprar alguns combos específicos do BK e fez muito sucesso.

Tinder e Burger King

No Dia dos Namorados, inspirado na essência do Tinder, a rede de fast food disponibilizou cupons para diferentes combos, como Combo Super Like e Combo Deu Match, mostrando seu envolvimento com datas comemorativas e marcando mais uma parceria.

Calvo Drive-Thru

Os tipos de calvo, é um tema que gera muito assunto nas redes sociais. Por isso, Burger King criou o ‘Calvo Drive-Thru’. A rede de fast-food decidiu homenageá-los lançando uma campanha, onde todos que apresentassem a calvície com entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado, no BK Drive ganhariam um Whopper gratuito.

Susana Vieira

Susana Vieira foi convidada para falar qual é o segredo para manter a sua “chama acesa”. Uma grande estratégia, já que a atriz é uma personalidade muito conhecida e acumula muitos fâs.

Dueto Delivery BK

Nesta açãovoltada para o TikTok, Burger King aceitou pedidos de seu delivery próprio por meio da rede social, oferecendo também cupons de R$15,00 para quem participasse do movimento.

O consumidor interessado só tinha que seguir o perfil da marca, realizar um dueto com vídeo oficial da ação, fixado na página, e usar a hashtag #DuetoBK. Depois disso, um atendente do BK entraria em contato, por mensagem fechada, para dar andamento no pedido e finalizar com a entrega.

