Reprodução/redes sociais Representante de empresa ré tenta se esconder embaixo da mesa durante audiência





O representante de uma empresa ré em uma ação trabalhista se “escondeu” embaixo de uma mesa para tentar enganar o juiz, durante uma audiência virtual da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba . O caso aconteceu nesta quinta-feira (24), e toda a cena foi registrada no vídeo da audiência, que ganhou repercussão nas redes sociais.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR), a primeira pessoa ouvida na audiência foi a autora do processo trabalhista, mulher que aparece no canto superior direito do vídeo. Na sequência, foi ouvido o representante e sócio da empresa, identificado como Ricardo . O sócio não poderia ouvir o depoimento da autora.

Contudo, o juiz Thiago Mira de Assumpção Rosado desconfiou pelo cenário que o advogado da empresa, Robison de Albuquerque Maranhão , estava na mesma sala que Ricardo – que acompanhou a fala da autora.





O juiz questionou se os dois estavam na mesma sala, e recebeu a resposta negativa de Robinson. O magistrado insistiu para que o advogado virasse a câmera para o outro lado, momento em que flagrou o representante da empresa na tentativa de se esconder embaixo da mesa.

"Por que o Ricardo entrou debaixo da mesa?", questionou Thiago Rosado. "Vocês estão de brincadeira com o juiz aqui, só pode ser piada", completou.

Diante do fato, de acordo com nota do TRT-PR, o juiz suspendeu a audiência e irá programar os depoimentos das testemunhas da ação em data futura, de maneira presencial. O ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve ser feito já nos próximos dias.

Resposta da OAB

Procurada, a OAB-PR afirmou ter recebido o vídeo através de veículos de comunicação. Frisou não compactuar “com nenhum tipo de falta de ética e abuso de direitos no exercício profissional” e que irá apurar o caso de forma exemplar dentro dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.





A Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região também se manifestou, no qual disse apoiar o magistrado associado envolvido no episódio. Afirmou também repudiar “com veemência a conduta antiética do advogado” e esperar que sejam adotadas as medidas disciplinares cabíveis.

O advogado que aparece no vídeo afirmou que o episódio foi um “incidente processual” e que não há violação de ética profissional “uma vez que não houve a solicitação prévia da retirada do reclamado da sala virtual” pelo juiz. Ele também alegou que o advogado tem o direito de estar ao lado do seu cliente na sala de audiência física ou virtual. A apuração foi feita pela rádio Band News.

