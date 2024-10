Reprodução Porsche derrubou árvore e tombou

Na manhã deste domingo (20), por volta das 6h30, um motorista perdeu o controle de um Porsche 718 Boxster no bairro Hugo Lange, em Curitiba . O carro, avaliando em mais de R$ 600 mil, colidiu com uma placa de trânsito e uma árvore antes de capotar. Após o acidente, o condutor abandonou o veículo no local.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro se desvia, atinge a árvore e, em seguida, capota. Moradores da área relataram à rede de televisão RPC que o motorista saiu do carro logo após a colisão e deixou a cena.

O acidente ocorreu na rua João Américo de Oliveira, conhecida entre os moradores por ser frequentemente utilizada para corridas clandestinas, com motoristas desrespeitando os limites de velocidade. A placa derrubada pelo carro indicava a velocidade máxima permitida de 40 km/h.

De acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), o Porsche é avaliado em mais de R$ 655 mil. Os moradores informaram que ninguém ficou ferido no incidente.

As polícias Militar e Civil afirmaram que não receberam notificações sobre o ocorrido.

