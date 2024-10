Montagem Quatro pessoas morreram durante as chuvas em São Paulo





Quatro pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas após fortes temporais atingirem o interior de São Paulo nesta semana. As vítimas fatais foram registradas nas cidades de Itapeva, Itapira, Itu e Campinas, onde diferentes ocorrências ligadas aos temporais resultaram em acidentes.

Em Itu, Jaqueline Rodrigues Machado, de 27 anos, morreu quando um poste caiu sobre o carro em que estava, na Avenida da Felicidade.

Em Itapeva, Adriana Vian Flores Almeida, de 47 anos, foi atingida por um muro que desabou na Rua Antônio Edmundo de Oliveira Campos.

Em Itapira, Rodrigo Aparecido de Sousa Escoton, de 37 anos, morreu após uma árvore cair sobre seu carro em uma estrada rural.

Já em Campinas, Jair Samuel da Silva Oliveira Marques, de 22 anos, foi arrastado pela enxurrada na Rua Ademar Pereira de Barros.





Desaparecidos

Em Campinas e Jandira, duas pessoas seguem desaparecidas devido às chuvas. Sara Gabrielli de Souza Silva, uma jovem de 18 anos, desapareceu após ser levada pela enxurrada enquanto voltava do trabalho na Vila Industrial, em Campinas.

Em Jandira, um motoboy de 38 anos foi arrastado pela água na quarta-feira (23), durante uma tempestade.

Clima

As condições climáticas severas, que incluíram chuvas intensas e ventos fortes, impactaram significativamente as cidades.

Em Itu, registrou-se um volume de 50 mm de chuva, acompanhado por rajadas de vento de até 65 km/h.

Em Campinas, a chuva intensa gerou enxurradas que complicaram a mobilidade e a segurança local.

As autoridades, incluindo as prefeituras e a Defesa Civil, estão mobilizadas em ações de resposta e resgate.

Em Campinas, o Corpo de Bombeiros segue com buscas pelas vítimas desaparecidas, enquanto as autoridades locais avaliam os danos causados pelos temporais e monitoram a situação das áreas afetadas.

