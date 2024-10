Reprodução / X @TVRamosAlves - 18.01.2024 Chuva em São Paulo se intensifica nesta sexta-feira (25()

Esta sexta-feira (25) será de tempestades e chuvas intensas para ao menos 13 estados brasileiros, alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva intensa nas seguintes unidades federativas: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Destas, sete têm bandeiras laranja ("perigo"): Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. O instituto também alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Também há um alerta laranja, de "perigo", para o litoral do Rio Grande do Sul, onde o Inmet prevê a ação de ventos costeiros de até 100km¹h, com o avanço do ciclone extratropical pela região.

Frente fria

Associado ao ciclone extratropical, uma frente fria passa pelo Oceano Atlântico e atinge a costa do Sudeste do Brasil. Por isso, todos os estados da região devem sofrer uma queda na temperatura ao longo desta sexta, bem como pancadas e rajadas de vento de até 60 km/h , com possível queda de granizo em pontos isolados.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital emitiram um alerta para os paulistanos e todos os habitantes do estado sobre os efeitos da frente fria nesta sexta (25) e nos próximos dias.

O acúmulo de chuva pode chegar a 200mm em alguns pontos apenas neste final de semana. “É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Ciclone extratropical

Um ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico criado a partir de um forte contraste térmico entre diferentes massas de ar, que cria uma área de baixa pressão favorável à formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 100 km/h em seu núcleo.

A proximidade do ciclone com a costa e a queda acentuada da pressão atmosférica em seu centro aumentarão os riscos associados a esse fenômeno. A previsão do MetSul é de que o fenômeno se intensifique nesta sexta.

