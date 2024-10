Reprodução / Redes Sociais Menina de 19 anos morreu dentro de forno de padaria em mercado





Uma menina de 19 anos foi encontrada morta pela própria mãe dentro de um forno do mercado que trabalhava. O corpo foi encontrado assado no último sábado (19) em Halifax, no Canadá.

A polícia começou a investigar o caso, mas segue com poucas pistas até agora. Em um comunicado, o porta-voz afirmou que o caso é “complexo.” Eles disseram que “não tem novas informações” desde o acidente.

Questionados pelo canal CBC, o Wallmart não quis comentar porque a investigação segue aberta.

Mãe encontra corpo

A vítima, Gursimran Kaur, foi encontrada pela própria mãe já morta. As duas trabalhavam juntas em um Wallmart canadense.





Depois de não ver a menina por mais de uma hora, a mulher começou a ficar preocupada e começou a procurar por ela. Ela começou a ficar desesperada.

Nesse instante, outro funcionário da equipe comentou sobre um “vazamento” no forno da padaria. A mãe, desesperada, abriu a porta da máquina para encontrar Gursimran morta e assada.

Mãe quer justiça

Gursinmran e a mãe não são originalmente do Canadá. Elas imigraram da Índia há cerca de dois anos, e, de acordo com uma página feita para arrecadar fundos para cobrir custos de funeral, tinham “grandes sonhos.”

A mãe, agora, trabalha em arrecadar dinheiro para enterrar a filha e tenta trabalhar com a polícia para entender o que aconteceu - e encontrar justiça. Ela buscou ajuda psicológica para lidar com o trauma.