Divulgação / PM O Maníaco do Parque pode sair da prisão antes do esperado por muita gente





O Maníaco do Parque é um dos casos de assassinatos em série mais chocantes do Brasil. E o autor dos atos, Francisco de Assis Pereira , pode ser solto antes de 2030, para o horror de muita gente.

Ele assassinou e estuprou diversas mulheres no parque do Estado ao longo do primeiro semestre de 1998; ao menos sete foram vítimas fatais.

O caso de Francisco ganhou novo fôlego com o lançamento de O Maníaco do Parque , novo filme do Amazon Prime Vídeo , serviço de streaming, que estreou no final de outubro.

A condenação

Francisco, o Maníaco do Parque , foi um dos maiores criminosos do Brasil. Ele foi condenado pela morte de sete mulheres e estupro de outras nove. Esse número, porém, é baseado nos corpos encontrados e testemunhas ouvidas.

O número real pode ser bem maior. Em depoimentos, Francisco disse ter matado ao menos 11 mulheres e estuprado 23. Sem provas concretas, porém, a prisão foi decretada com base nos sete corpos encontrados no Parque do Estado, assim como nos testemunhos.

O Maníaco do Parque foi preso em 5 de agosto de 1998, uma semana após a descoberta dos corpos no parque. Alguns deles estavam em tão avançado estado de composição que não puderam ser identificados de primeira.

Pelo crime, Francisco recebeu uma condenação de 268 anos. Caso a conta fosse possível, ele só poderia ser solto em 2266. Mas a verdade é que isso poderá acontecer muito antes.

Maníaco do Parque vai ser solto?

O Maníaco do Parque pode ganhar a liberdade em 2028, apesar da condenação, em 1998, de 268 anos .

Existem várias questões que impedem que um condenado cumpra todos os anos devidos de prisão. Uma delas é o limite de tempo: quando Francisco foi condenado, uma pessoa não poderia passar mais de 30 anos presa (desde 2019, esse número é 40 anos).

Por isso, ao cumprir 30 anos de prisão, as pessoas condenadas antes de 2019 ganham o direito de liberdade. Para o Maníaco do Parque , isso significa 2028.

É perigoso se Maníaco do Parque for solto?

Embora seja impossível dar certeza que o Maníaco do Parque voltaria a matar se fosse solto, o próprio criminoso acredita que deveria seguir preso, como disse a jornalista Thais Nunes, investigadora do documentário ' Maníaco do Parque: A História Não Contada .”

Ela ouviu alguns áudios exclusivos de confissões e entrevistas com Francisco, e contou ao UOL o que ouviu: "Ele diz que não pode [ ser solto ]. Ele tem noção que não consegue controlar seus instintos, não tem empatia ou qualquer emoção. Vai atrás de seu prazer a qualquer custo.”

Além disso, Francisco poderia nem ao menos estar no auge de seus crimes com os assassinatos. Ele confessou, inclusive que gostaria de experimentar comer carne humana, e já tinha feito algo no estilo:

“Ele próprio disse para os psiquiatras que estava com indícios de canibalismo e que provavelmente iria evoluir para antropofagia, algo que já tinha começado. Se ele sair, não tenho a menor dúvida de que volta a matar.”

A pesquisadora não acredita que ele tem condições psicológicas de voltar à sociedade em liberdade: "Passou 30 anos preso sem acompanhamento mental. Não é aceitável e não podemos conceber isso. Ele não toma nenhum remédio controlado, não faz acompanhamento contínuo. Ninguém sabe como está sua mente.”