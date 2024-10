Reprodução / Instagram Avião caiu próximo a condomínio na grande Natal





Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu em Natal na tarde desta terça-feira (22); o iG confirmou as informações com a instituição. Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local. Eles informaram que o piloto conseguiu se ejetar da aeronave antes da queda; a FAB confirmou a informação.

Além do socorro ao piloto, os bombeiros locomoveram duas equipes para evitar que o fogo se alastre na vegetação e regiões próximas.

Queda na mata

A aeronave caiu em uma área de mata, mas com diversos condomínios na região. A queda foi em Parnamirim, na Grande Natal, e assustou moradores da região, que registraram o ocorrido em vídeo.

"Foi um estrondo muito alto, fora do comum. Os aviões estão passando por aqui nessa região por conta da Cruzex, em treinamento. A base aérea é muito próxima dessa região", disse o jornalista Jocaff Souza ao g1.





Detalhes da FAB

Em nota, a FAB confirmou o acidente e disse que o piloto conseguiu fazer "o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso" e foi resgatado pela equipe de salvamento.

De acordo com a instituição, o piloto estava a bordo da aeronave F-5M e fazia um voo de treinamento no local. Diante a iminência da queda, conseguiu mover o avião para uma área não habitada.

Haverá, agora, uma investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para "investigar o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram."

Assista ao vídeo de queda de caça da FAB em Natal: