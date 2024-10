Reprodução Chefe do Executivo foi liberado e já está no Alvorada, onde se recupera

Após o acidente doméstico do último sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve repetir, nas próximas 72 horas, os exames de neuroimagem para checar como está o sangramento na parte da frente da cabeça (região temporal). A informação é da CNN.

O presidente caiu no banheiro do Palácio do Alvorada e bateu a parte de trás da cabeça (região occipital). A queda resultou em um corte na área da nuca. Ele foi levado ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde passou por exames de imagem e teve o ferimento suturado.

Após os exames, foi constatado que o presidente “chegou ao hospital com um traumatismo craniano, causado pela batida na parte de trás da cabeça”, conforme contou o médico pessoal do mandatário, Dr. Roberto Kalil Filho, à CNN.

“O ferimento precisou de pontos. Fizemos tomografias e ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal”, explicou o médico.

Devido ao acidente doméstico, a equipe médica de Lula o recomendou a evitar viagens aéreas de longa distância. Com isso, ele cancelou sua presença na 16ª Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, da qual participará por videoconferência.

As demais atividades estão liberadas, segundo os médicos. Sendo assim, o presidente trabalhará normalmente em Brasília durante esta semana.

Confira a íntegra do boletim médico de Lula após acidente doméstico

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital.

Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”.

