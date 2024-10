Reprodução/X Lula discursando em cerimônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico em Brasília neste sábado (19) e teve um ferimento na cabeça. Devido à ocorrência, ele cancelou viagem que faria à Rússia na tarde deste domingo (20) para participar da 16ª Cúpula do Brics em Kazan.

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo, o mandatário deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital com um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na nuca.

O caso não é grave, mas os médicos recomendaram, por precaução, que o presidente evite fazer viagens de longa duração.

Lula precisou levar pontos no ferimento, mas não precisou ficar em observação e foi liberado para voltar ao Palácio da Alvorada, segundo apuração da TV Globo.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital", diz o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", segue o boletim do Sírio-Libanês.

Cúpula por videoconferência

Como cancelou a viagem a Kazan, Lula vai participar da Cúpula do Brics por videoconferência, segundo o Planalto. O governo não informou se a viagem dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) está mantida.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", informou a Presidência da República.

"O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", conclui a nota.



