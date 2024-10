Reprodução O presidente estava com viagem marcada para a Rússia, mas precisou cancelar





O médico Roberto Kalil Filho afirmou na noite deste domingo (20) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está bem após ter sofrido com um pequeno sangramento cerebral . O chefe do Executivo ficará sob observação pelas próximas 72 horas e passará por exames na terça-feira (22).

“É um quadro em que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes. Então, a observação é importante. Agora, te digo, ele está bem. Pode ter atividades normais, porém, a equipe médica contraindicou um voo de longas horas", relatou o doutor particular de Lula em entrevista para a GloboNews.

O presidente estava com viagem marcada para a Rússia, mas precisou cancelar. Ele poderá manter sua agenda normal no Palácio do Planalto nos próximos dias, tanto que participará da Cúpula dos Brics por videoconferência.





Cuidados com Lula

A equipe médica comunicou que Lula recebeu cinco pontos na nuca e foi liberado depois do curativo na noite de ontem. Na manhã de hoje, retornou ao hospital para exames adicionais e recebeu autorização para voltar para casa.

"O trauma não foi pequeno, foi grande na região occipital. Inclusive, é um ferimento corto-contuso. Teve que dar pontos e tudo. Mas, mais do que isso, o que mostra que o trauma foi importante foi que você teve esse chamado contragolpe e uma pequena hemorragia cerebral na região frontotemporal do encéfalo", concluiu o médico.

Lula não perdeu a consciência após escorregar no banheiro e bater a cabeça, conforme fontes afirmaram para o jornal Folha de S.Paulo. Ele estava sentado no momento em que perdeu o controle do corpo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.