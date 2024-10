Reprodução Henri Fontoura, João Kerchiner, João Milgarejo e Samuel Lopes juntos do técnico Oguener Tissot. Ao lado, Helen Belony Centeno, Evelen Cardoso, Vitória Brandão e Isabela Silveira





Nove pessoas morreram após uma carreta contêiner tombar sobre uma van que transportava uma equipe de remo, na BR-376 , em Guaratuba, litoral do Paraná . Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas eles são integrantes do projeto Remar para o Futuro , ligado à prefeitura de Pelotas. Os jovens teriam entre 17 e 21 anos.

Um dos atletas e o motorista da carreta, que sobreviveram ao acidente, foram encaminhados para o Hospital Municipal São José , em Joinville ( SC ), com ferimentos leves.

Equipe voltava de competição

O time havia participado neste final de semana do Campeonato Brasileiro Unificado, representando o Clube Centro Português 1º de Dezembro na competição por equipe. Eles conquistaram sete medalhas na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), segundo apuração do O Globo.

O projeto de remo também conquistou no sábado a medalha de ouro no four skiff masculino com Samuel Benites, Henri Fontoura, João Kerchiner e João Milgarejo. Já no domingo, último dia de provas, o time ganhou a medalha de ouro no four skiff feminino. A atleta do projeto Helen Belony Centeno venceu ao lado de Evelen Cardoso, Vitória Brandão e Isabela Silveira.

Todos ganharam medalhas

O Remar para o Futuro também conquistou três medalhas de prata e duas de bronze e terminou como a sexta melhor equipe do campeonato, ficando na frente de clubes tradicionais como o Pinheiros, por exemplo.

Todos os oito atletas do Remar para o Futuro no Campeonato Brasileiro conquistaram medalhas. O Coordenador técnico do Remar para o Futuro, Oguener Tissot, havia classificado o desemprenho dos atletas como “excelente” e “histórico”.

No total, 32 clubes de todo o país marcam presença no principal campeonato anual organizado pela Confederação Brasileira de Remo (CBR).

O projeto

O Remar para o Futuro tem na equipe técnica Oguener Tissot, o coordenador geral Fabrício Boscolo, o professor de remo Davi Rubira Perleberg e os preparadores físicos Gabriel Moraes e Alexander Souza.

As atividades diárias do projeto são na Academia de Remo Tissot, no Recanto de Portugal, no Centro Português.

O acidente

O acidente aconteceu na BR-376, por volta das 21h40 de domingo (20), em Guaratuba, no litoral do Paraná. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Uma carreta container tombou em cima do veículo. Por volta das 5h20, a PRF disse ainda que aguardava a chegada de um guindaste para içar o caminhão com o container e retirar os corpos.





A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias por conta do acidente. A prefeita da cidade, Paula Mascarenhas, se encontrou com familiares na manhã de segunda (21).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou pesar pelas mortes. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional", disse.

