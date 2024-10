Reprodução/Instagram Pitanta, o vereador mais longevo do país

Após ser reeleito no pleito deste domingo (6) em Palhoça (SC), o vereador Nirdo Artur Luz (PL), de 70 anos, se tornou o mais longevo do país . Ele iniciou sua trajetória política em 1976 e agora, com 12 mandatos consecutivos e eleito para o 13º, pode ultrapassar a marca de meio século como parlamentar.

Conhecido como " Pitanta" , Nirdo foi o segundo parlamentar mais votado no município da região metropolitana de Santa Catarina , com 2.252 votos.

Pitanta tinha 22 anos quando se elegeu vereador pela primeira vez, filiado ao Arena. Com o fim da ditadura, em 1985, a sigla passou a se chamar PSD, depois mudou o nome para PFL e, por último, Democratas. Pitanta continuou filiado ao partido até ele se fundir ao PSL, formando o União Brasil. Nestas eleições ele concorreu pelo PL.

Dos 12 pleitos em que se candidatou ao cargo de vereador, Pitanta alcançou a marca de mais votado em 10. A votação mais expressiva foi em 2008, quando ele conquistou 2.833 votos.

