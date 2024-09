Reprodução/TV Globo Jovem chegou a implorar para não ter o celular levado





Uma mulher que teve seu celular roubado durante assalto em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, entrou em desespero e implorou para o assaltante não levar o aparelho. O crime, ocorrido na noite de segunda-feira (2) na frente da Câmara de Vereadores do município, foi registrado em vídeo e áudio por câmeras de segurança da região.

A jovem , que foi enforcada e deixada no chão, chegou a argumentar dizendo “Não, cara. Papo reto, mano. Meu telefone! Meu pai tá pagando no cartão!”. Imagens ainda a registraram chorando um tempo após o crime.

A vítima estava acompanhada de outras duas jovens quando foi abordada por dois bandidos em uma moto, da qual um deles desceu e foi em direção ao grupo. O criminoso chegou a enforcar a mulher e a jogá-la no chão para pegar o aparelho. Após o ocorrido, os dois homens fugiram. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos.

Apesar da área contar com vários prédios públicos de São João de Meriti, moradores contam que os assaltos são comuns na região.





Um morador que não quis ser identificado disse à TV Globo que roubos acontecem "todo final de semana, principalmente, porque não tem movimento e quando as repartições públicas fecham. Toda semana tem um assalto aí".



A Polícia Militar informou que faz rondas constantes e que não foi acionada para o caso, e que ainda houve uma queda de 5% nos roubos a pedestres na região no primeiro semestre deste ano em comparação com o ano passado. A PM afirmou ainda que atua em parceria com a Polícia Civil para encontrar os criminosos.

